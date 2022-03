Catastrofe Mariupol: cosa succede nella città simbolo della guerra di Putin in Ucraina

Di notte il termometro va 5 gradi sotto zero. Mancano acqua, cibo, riscaldamento. Per sopravvivere si raccoglie la neve, la si scioglie e la si fa bollire. Gli attacchi russi non si fermano da giorni. Una bomba ha colpito l'ospedale pediatrico numero 2, ma anche altre strutture ospedaliere sono state danneggiate durante i combattimenti degli ultimi giorni. L'attacco di ieri è stato l'evento che ha fatto sì che il mondo intero abbia rivolto il suo sguardo su Mariupol: ma la catastrofe umanitaria si avvicina, implacabile. Circa 300mila cittadini (impossibile avere numeri precisi) sono intrappolati. Chi è riuscito a scappare con mezzi di fortuna ha raggiunto villaggi e piccole città lungo la costa del Mar Nero e racconta la devastazione che si è lasciato alle spalle. I giornalisti rimasti in città sono pochissimi, le testimonianze difficili da raccogliere. A volte bastano le immagini: a scattare foto strazianti e a pubblicarle su Instagram è rimasto Mstyslav Chernov, fotoreporter ucraino pluripremiato, dell'Associated Press: fosse comuni, palazzi sventrati, feriti curati con mezzi di fortuna e volti sgomenti di uomini, donne e bambini di Mariupol. La città è circondata: senza più energia elettrica rischia di diventare presto invisibile agli occhi del resto del mondo, mentre l'assedio prosegue.

Non essendo riusciti a sconfiggere l'esercito ucraino nelle prime settimane della guerra e incontrando una dura resistenza nelle principali città come Mariupol, Kharkiv e Kiev, i comandanti russi sembrano ricorrere a tattiche utilizzate nelle precedenti guerre in Cecenia e Siria: spianare le città con indiscriminata potenza di fuoco. Il prezzo più pesante, in primis in termine di vite umane, lo sta pagando Mariupol.

Assedio a Mariupol

A Mariupol è in atto un "genocidio", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un nuovo video, dopo il bombardamento di un ospedale pediatrico nella città assediata da giorni. "E' un crimine di guerra" e l'Europa e gli Stati Uniti, ha aggiunto, ora non possono dire di "non aver visto cosa sta succedendo agli ucraini e, quindi, devono fare dure pressioni sulla Russia affinché si sieda con noi a parlare e finisca questa guerra". "Noi non avremmo mai fatto e non faremo mai una cosa simile a nessuna delle città del mondo perché siamo umani. E voi?", ha dichiarato Zelensky rivolgendosi ai russi.

"Che Paese è la federazione russa che bombarda gli ospedali pediatrici? Ne ha paura? Le donne incinte avrebbero sparato su Rostov? I bambini piccoli avrebbero oppresso i russofoni? Che cosa era questo attacco? La 'denazificazione' dell'ospedale?. Oggi è il giorno in cui si decide tutto, si decide da che parte si sta. Le bombe russe hanno colpito un reparto di maternità funzionante e un ospedale pediatrico", ha ribadito. "Al momento ci sono 17 feriti perché le persone sono riuscite a nascondersi in tempo" ha proseguito Zelensky, denunciando che "non è la prima volta che la Russia bombarda infrastrutture civili". "Quello che gli occupanti stanno facendo a Mariupol ormai supera ogni tipo di atrocità. Europei! Ucraini! Residenti di Mariupol! Oggi dobbiamo essere uniti nel condannare questo crimine di guerra della Russia, che riflette tutto il male che gli occupanti hanno portato nella nostra terra" conclude.

La Russia ha accusato l'Ucraina di aver allestito "postazioni da combattimento" all'interno dell'ospedale pediatrico di Mariupol: "I battaglioni ucraini, dopo aver espulso il personale e i pazienti dall'ospedale di maternità, vi hanno posizionato postazioni da combattimento", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Impossibile sapere se la struttura di Mariupol fosse l'obiettivo militare. La bomba è caduta nel cortile del complesso, provocando un cratere enorme e lasciando dietro di sé un teatro di scheletri di auto in fumo. L'onda d'urto ha sfigurato tutto quello che c'era dentro gli edifici.

L'attacco ieri è partito nel primo pomeriggio: in pieno giorno, quando gli obbiettivi sono chiaramente visibili e in ore in cui avrebbe dovuto reggere il cessate il fuoco concordato tra Kiev e Mosca per evacuare i civili. Le opposte propagande raccontano mondi diversi. Il governo ucraino denuncia la sistematica violazione di Mosca. I russi accusano gli ucraini di farli naufragare per "usare la popolazione come scudo umano di massa contro la nostra avanzata". Il Cremlino accusa: le evacuazioni di civili secondo Mosca vengano sfruttate per rifornire le città sotto assedio di armi e attrezzatura per la resistenza. Gli sforzi per negoziare un cessate il fuoco solido, per dare ai civili la possibilità di fuggire, sono falliti ripetutamente fino a oggi.

In 10 giorni a Mariupol i morti tra la popolazione civile sarebbero 1170. Solo ieri secondo il vicecapo della polizia Vyacheslav Abroskin, "abbiamo calato 47 corpi nelle fosse comuni. Gli obitori scoppiano. Non sappiamo più dove metterli. Il freddo, per ora, ritarda la diffusione di malattie". Da residenti e Ong arrivano appelli disperati. "In città non c’è più cibo – fa sapere Medici Senza Frontiere – mancano acqua, riscaldamento, elettricità e gas. Non si trovano farmaci e disinfettanti per bloccare le emorragie dei feriti. La gente beve la neve e brucia gli alberi per non morire assiderata. È una catastrofe umanitaria". I medici dell’ospedale pediatrico colpito, proprio prima del bombardamento, avevano lanciato un appello a Mosca: "Lasci arrivare almeno latte in polvere e alimenti per l’infanzia. Rischiamo una strage di 3 mila neonati anche senza l’uso delle armi".

La città più martoriata

Mariupol, la seconda città più grande dell'Oblast' di Donetsk (440mila abitanti), è la città più martoriata di tutte, circondata e colpita senza sosta dall'1 marzo, sono senz'altro in cima alla lista delle atrocità. I russi avanzano in profondità lungo la costa ucraina. La regione è ormai sotto controllo russo. Gli invasori sono già avanzati a ovest fino a Kherson e a Mykolajiv, 130 chilometri da Odess. L'obiettivo di Mosca è stabilire un ponte di terra verso la Crimea: la crisi umanitaria più grande è proprio a Sudest. E' crisi umanitaria in tutta l'Ucraina (2,2 milioni di persone sono fuggite). Mariupol è diventata la città della morte. La sua conquista consentirebbe ai ribelli sostenuti dalla Russia nell’Ucraina Orientale di unire le Forze con le truppe nella penisola meridionale annessa dalla Russia nel 2014.

E' il porto più grande della regione del Mar d'Azov. Gli ormeggi profondi del porto lo rendono particolarmente importante per il trasporto marittimo. Altri porti della regione, compresi quelli nelle città russe di Azov, Primorsko-Akhtarsk, Rostov sul Don, Taganrog e Yeysk, hanno una capacità di ormeggio limitata. Il controllo di un porto con questa capacità migliorerebbe notevolmente i tempi di trasporto marittimo e il throughput logistico tra Russia, Donbas e Crimea. Il controllo di Mariupol consentirebbe alla Russia di inviare rifornimenti e rinforzi alle forze più a ovest senza più ostacoli.

Ma è anche un importante centro industriale, dove si trovano alcune delle principali imprese metallurgiche. La produzione di acciaio e ferro all'interno delle imprese Illich Iron & Steel Works e Azovstal è strategicamente importante per l'Ucraina. Mosca sa che la caduta della città e il controllo del porto principale e di importanti industrie eserciteranno pressioni economiche sul governo ucraino.

Situazione insostenibile

A sud si continua a combattere, oltre che a Mariupol, anche a Mykolaiv, dove non ci sarebbero stati però significativi progressi da parte delle truppe di Mosca. a A Mykolaiv le forze russe stiano provando ad aggirare la città per puntare verso nord, con la centrale nucleare Ucraina del Sud, collocata a Ju?noukraïns'k, come possibile nuovo obiettivo. Se Mariupol cadrà, darà alla Russia il controllo di uno dei più grandi porti dell'Ucraina: ci sono porti importanti nella regione la cui conquista consentirebbe alle forze di Putin di strangolare qualsiasi capacità di rifornire l'Ucraina via mare. Il prezzo più alto lo pagano come sempre i civili. A Mariupol si continua a morire.

Marina Levinchuk ha detto al New York Times di aver ricevuto un messaggio di testo allarmante dalle autorità locali diversi giorni fa, prima di decidere di fuggire. "Se qualcuno muore nella tua famiglia", ha detto, ricordando il messaggio con le sue stesse parole, "metti semplicemente il corpo fuori di casa, coprilo, lega le mani e le gambe e lascialo lì".

Una bambina di 6 anni di nome Tanya è morta per disidratazione martedì dopo che sua madre è stata uccisa a Mariupol. Secondo Zelensky, "è la prima volta dopo decenni, dall'invasione nazista, che un bambino muore di disidratazione a Mariupol". Le esplosioni continuano a sconvolgere la città: i più fragili senza aiuto non potranno resistere a lungo: i più anziani e le persone con disabilità non riescono a procurarsi cibo e non possono accendere un fuoco per cucinare.

Cosa ne sarà di Mariupol

Il confine russo dista solo 56 km da Mariupol. Un tempo i rapporti erano amichevoli, i residenti vi si recavano regolarmente, parte della popolazione non nascondeva sentimenti filo-russi. Nel 2014 le proteste di Maidan che portarono all'estromissione del presidente filo-russo Yanukovich furono l'inizio di uno slittamento che non si è più fermato. Le cose sono poi cambiate più profondamente quando è scoppiata la guerra tra i separatisti sostenuti dalla Russia e Kiev. Le forze separatiste hanno conquistato la città per un mese, prima che il governo ucraino ne riprendesse il controllo. Quell'esperienza ha modificato tutto. La Russia non è più un orizzonte per chi vive nella città portuale. "Ci sentiamo ucraini", dice una donna al New York Times. E per gli ucraini oggi la situazione è disperata.

I russi a Mariupol stanno testando la capacità dell'Occidente di sopportare l’orrore, secondo l'analista Andrea Margelletti. L'attacco di ieri è il più cruento dall'inizio dell'invasione. Ogni settimana che passa, Vladimir Putin sarà forse sempre più tentato di spingersi oltre. Un cessate il fuoco in Ucraina appare lontano. Ma non c'è altra strada che quella diplomatica. Tutti gli occhi sono puntati sull'incontro in Turchia tra i ministri degli Esteri russo Lavrov e ucraino Kuleba. Difficile che possa esserci una svolta reale già oggi. C'è, tra gli esperti di geopolitica, chi si dice certo che Putin si presenterà davvero al tavolo con la volontà di negoziare solo quando Kiev sarà accerchiata e demoralizzata, il che potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana. Per Mariupol sarebbe troppo tardi.