I 4 motivi per cui la Russia si sta accanendo su Mariupol

Mariupol è un deserto di macerie: oltre 200.000 persone allo stremo e barricate nel sottosuolo. Se i numeri "ufficiali" dell'Onu parlano di 925 civili uccisi in Ucraina da inizio conflitto, la realtà secondo le stime che arrivano dalla città portuale sono di migliaia di vittime nella sola Mariupol: una settimana fa erano 2.300 i morti secondo funzionari locali. Oggi sarebbero molti di più. Impossibile avere certezze. I cadaveri vengono lasciati all'aperto, coperti solo da un telo. "Ciò che ho visto, spero che nessuno lo veda mai" ha detto Manolis Androulakis, console greco a Mariupol che è riuscito come poche altre migliaia di persone a fuggire attraverso fragili corridoi umanitari. " Quello che sta accadendo a Mariupol è un enorme crimine di guerra", ha detto il capo della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell. Mariupol aveva una popolazione di circa 430.000 residenti fino a un mese fa. In 100.000 circa sarebbero fuggiti prima dell'inizio degli attacchi russi che hanno reso poi di fatto impossibile lasciare la città.

Sul porto ucraino del Mar d’Azov i russi hanno concentrato la propria furia bellica perché il controllo della città completerebbe il ponte di terra ormai conquistato lungo la costa, collegando la Russia meridionale alla Crimea. A causa della sua posizione strategica, che verso Nord permetterebbe di accerchiare gli ucraini premendo dal Donbass, le forze russe avevano già cercato di piegare Mariupol già nel 2014: l’accanimento di oggi, spiega il vicepremier ucraino Iryna Vereshchuk, è una "vendetta personale" del presidente russo Vladimir Putin per non essere riuscito a farlo allora.

I rapporti che riferiscono di migliaia di abitanti di Mariupol deportati con forza in Russia sono "inquietanti" e "inaccettabili" se fossero veri. Lo ha denunciato l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield. Parlando alla Cnn, la diplomatica ha riferito che gli Stati Uniti non hanno ancora confermato le accuse rivolte dal consiglio comunale di Mariupol sul suo canale Telegram. "L'ho solo sentito dire. Non posso confermarlo", ha detto. "Ma posso dire che è inquietante. Non è accettabile che la Russia costringa i cittadini ucraini in Russia e li deporti in campi di concentramento e di prigione". Mariupol è di gran lunga la città più pesantemente bombardata e devastata nella guerra della Russia in Ucraina. È la chiave della campagna militare di Mosca in Ucraina. Ma perché?

Ci sono quattro ragioni principali secondo un'analisi della Bbc per cui conquistare la città portuale sarebbe una vittoria così strategica per la Russia e un duro colpo per l'Ucraina.

1) Il corridoio terrestre tra la Crimea e il Donbass

Geograficamente, la città di Mariupol occupa solo una piccola area sulla mappa, ma per ora blocca i piani del Cremlino nel sud dell'Ucraina, l'unica zona nella quale Mosca sta registrando, a suon di bombe, avanzamenti delle forze sul terreno. La caduta del principale porto sul Mar d'Azov permetterebbe di collegare la Crimea con il Donbass, nell'Ucraina orientale.

Il generale Sir Richard Barrons - ex comandante delle forze armate britanniche - sostiene che la caduta di Mariupol è vitale per lo sforzo bellico della Russia. "Quando i russi sentiranno di aver concluso con successo quella battaglia, avranno completato un ponte terrestre dalla Russia alla Crimea e lo vedranno come un grande successo strategico". Dopo la conquista di questa città, la Russia avrebbe il pieno controllo di oltre l'80% della costa ucraina del Mar Nero, interrompendo il suo commercio marittimo e isolandola ulteriormente dal mondo. Finora gli ucraini sono riusciti a tenere impegnate un gran numero di truppe russe. Ma l'incapacità della Russia di conquistare la città, ha spinto i comandanti russi a ricorrere a una versione del 21° secolo delle tattiche d'assedio medievali: artiglieria, razzi e missili, il 90% degli edifici della città danneggiati. Stop ad elettricità, riscaldamento, acqua, cibo e medicine. L'Ucraina ha promesso di difendere la città fino all'ultimo soldato. Potrebbe benissimo arrivare a questo.

Le truppe russe si stanno lentamente spingendo verso il centro e, in assenza di qualsiasi tipo di accordo di pace praticabile, è probabile che la Russia intensifichi i suoi bombardamenti, facendo poca o nessuna distinzione tra i suoi difensori armati e la popolazione civile assediata che conta ancora oltre 200.000 persone. Quando (purtroppo non è più questione di "se", ma di "quando") la Russia prenderà il pieno controllo di Mariupol, libererà migliaia di soldati da impiegare su altri fronti della guerra, a nord-est nella regione del Donbas, a ovest per spingersi verso Odesa, che resterebbe l'ultimo grande sbocco dell'Ucraina sul Mar Nero o a nord-ovest verso la città di Dnipro.

2) Un duro colpo all'economia ucraina

Mariupol è un porto strategicamente importante sul Mar d'Azov, parte del Mar Nero. Con i suoi ormeggi in acque profonde, è il porto più grande della regione del Mar d'Azov e sede di un'importante fabbrica siderurgica. In tempi normali, Mariupol è un hub di esportazione chiave per l'acciaio, il carbone e il mais dell'Ucraina destinati ai clienti in Medio Oriente e in tuttoil mondo. Dal 2014, anno dell'annessione illegale della Crimea da parte di Mosca, la città è stretta tra le forze russe su quella penisola e i separatisti filo-Cremlino nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk.

3) Questione di propaganda

Mariupol ospita una grande unità della milizia ucraina chiamata Brigata Azov, dal nome del Mar d'Azov che collega Mariupol al resto del Mar Nero. La Brigata Azov contiene estremisti di estrema destra compresi elementi neonazisti. Sebbene si tratti di una piccola frazione tra tutte le forze combattenti ucraine, si tratta di un utile strumento di propaganda per Mosca, dandogli un pretesto per dire alla popolazione russa tramite i media schierati che i giovani che ha inviato a combattere in Ucraina sono lì per liberare il Paese dal neonazisti. In caso la Russia riesca a catturare in vita un numero significativo di combattenti della Brigata Azov, è probabile che verranno mostrati sui media controllati dallo stato russo come parte della guerra dell'informazione in corso per screditare l'Ucraina e il governo di Zelensky

4) Vittoria psicologica

La conquista di Mariupol da parte della Russia, se accadrà, sarà psicologicamente significativa per entrambe le parti in questa guerra. Una vittoria russa a Mariupol consentirebbe al Cremlino di mostrare alla sua popolazione - sempre attraverso i media controllati dallo stato, nei quali le voci critiche sono stata silenziate - che la Russia sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta facendo progressi. Putin considera la costa ucraina del Mar Nero come appartenente a qualcosa chiamato Novorossiya (Nuova Russia) - terre russe che risalgono all'impero del 18° secolo. Putin vuole far rivivere quel concetto, "salvando i russi dalla tirannia di un governo filo-occidentale a Kiev", come lo vede lui. Mariupol è il principale ostacolo nel raggiungimento di tale obiettivo. Allo stesso tempo per gli ucraini, la perdita di Mariupol sarebbe un duro colpo, non solo militarmente ed economicamente, ma anche per il morale degli uomini e delle donne che combattono sul campo: sarebbe la prima grande città a cadere in mano ai russi dopo Kherson, una città strategicamente molto meno importante che non è stata di fatti difesa. Mariupol ha invece opposto una feroce resistenza, e ora è in rovina. Ogni casa è diventata un bersaglio.

"Passerà alla storia insieme a Grozny e Aleppo - nota la Bbc - luoghi che la Russia alla fine ha bombardato fino a ridurli in macerie. Il messaggio alle altre città ucraine è duro e chiarissimo: chi resiste come ha fatto Mariupol, può attendersi lo stesso destino". "I russi non riuscivano a entrare a Mariupol", dice oggi il generale Sir Richard Barrons, "non potevano entrare con i loro carri armati, quindi l'hanno ridotta in macerie". La città di Mariupol "è stata ridotta in cenere" dall'aggressione militare russa, ma la città "sopravviverà": è il messaggio del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video-messaggio diffuso nelle scorse ore. Il presente parla di morte, distruzione, macerie, nessun futuro.

Il capo della Repubblica separatista ucraina di Donestk Denis Pushilin ha dichiarato a Interfax che ci vorrà oltre una settimana per riuscire a conquistare Mariupol. "Non sono così ottimista che in 2-3 giorni o in una settimana si chiuda la questione. Sfortunatamente, no, la città è grande".

Fuggiti gli ultimi due giornalisti internazionali

Da oggi Mariupol rischia di diventare un buco nero per l'Occidente. Sapere cosa accade davvero sarà sempre più complesso. Gli unici giornalisti internazionali rimasti nella città di Mariupol erano il videomaker dell'Associated Press Mstyslav Chernov e il fotografo Evgeniy Maloletka. Sono loro ad aver documentato nel dettaglio gli attacchi devastanti contro i civili, compreso il bombardamento dell'ospedale pediatrico, il teatro locale e una scuola d'arte. I due giornalisti hanno pubblicato lunedì, su AP un resoconto della loro fuga e degli ultimi giorni nella citta ucraina. "I russi ci stavano dando la caccia. Avevano una lista di nomi, incluso il nostro, e si stavano avvicinando", raccontano i due.

Mentre si trovavano all'interno di un ospedale per documentare le scene di morti e feriti, un gruppo di soldati ha cominciato a perlustrare i corridoi, e i medici per salvarli gli hanno dato dei camici per camuffarli. Alla fine è risultata essere una squadra di militari ucraini che erano arrivati per portarli in salvo. I due sono stati condotti nella coda di macchine che lasciava la città e si sono infilati in due macchine che con delle famiglie provavano ad uscire grazie ai corridoi umanitari dalla città martoriata. Hanno superato quindici posti di blocco russo. "Mentre ci fermavamo al sedicesimo posto di blocco, abbiamo sentito delle voci. Voci ucraine. Ho provato un enorme sollievo. La madre nella parte anteriore dell'auto è scoppiata in lacrime. Eravamo fuori", hanno scritto i giornalisti sul sito di AP.