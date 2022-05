Mariupol, la realtà supera i romanzi di Orwell: maxi schermi per indottrinare i superstiti

Svolta "orwelliana" a Mariupol, la città ucraina sul mar d'Azov distrutta dai bombardamenti dell'esercito russo e conquistata da Mosca dopo settimane di estenuanti combattimenti. Per le strade della città sono infatti spuntati dei camion muniti di maxi schermi sintonizzati principalmente su due reti russe, Rossiya 24 o Perviy Kanal, e che a quanto pare oltre alle news su quella che i russi chiamano ancora "operazione speciale" trasmettono anche cartoni animati per bambini. I mezzi sono stati messi a disposizione dal ministero delle Emergenze con un obiettivo piuttosto evidente: indottrinare la popolazione di Mariupol affinché i superstiti si convincano delle ragioni di Putin.

Secondo quanto riferito, gli schermi mobili sono spesso presenti in alcuni punti della città dove è disponibile acqua potabile e i residenti di Mariupol possono ricevere aiuti umanitari. I camion dotati di schermo sarebbero tre: due percorrono le strade della città occupata e un altro è parcheggiato. Sugli schermi vengono proiettati notiziari o frammenti di talk show che ovviamente riportano il punto di vista del Cremlino sull'offensiva in Ucraina. Mosca spera in questo modo di poter pacificare e integrare gli abitanti di Mariupol, molti dei quali sono rimasti per mesi senza elettricità e tagliati fuori dal flusso delle notizie. La comparsa di questi camion non poteva che essere accolta con riprovazione dagli ucraini. "La Russia continua a 'risparmiare' Mariupol", si legge in un post (ovviamente sarcastico) di Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino. "Nessun romanzo distopico potrebbe mai avvicinarsi a qualcosa del genere".

Bambini a lezione di russo

L'altra notizia è che la propaganda russa entrerà di prepotenza anche nelle scuole. Secondo quanto denunciato dal consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, ai bambini della città saranno infatti imposte lezioni prolungate di lingua e cultura russa.

Gli occupanti, ha detto Andryushchenko, "hanno annunciato l'estensione dell'anno scolastico fino all'1 settembre. Niente vacanze. Il loro obiettivo principale è 'deucrainizzare' gli scolari e prepararli al curriculum russo che dovranno studiare il prossimo anno scolastico. Per tutta l'estate dovranno studiare lingua, letteratura e storia russa e matematica in russo. Gli occupanti hanno in programma di aprire 9 scuole. Tuttavia, finora sono riusciti a trovare solo 53 insegnanti, sei per scuola: questo è un buon esempio dell'istruzione russa a Mariupol sotto l'occupazione russa".

(Video: ministero delle Emergenze russo)