Mariupol alle corde, ong denuncia: "Centocinquanta bambini deportati dai russi"

Le truppe ucraine presenti a Mariupol hanno deciso di non arrendersi e di combattere fino alla fine, ignorando la richiesta delle truppe russe. Dal canto suo, Mosca ha deciso di imporre dei "permessi di movimento" per regolare gli spostamenti nei diversi quartieri della città. E' questa la situazione in quella che è diventata una delle città simbolo della guerra in Ucraina, secondo quanto spiega il consigliere del sindaco Petro Andriushchenko su Telegram, condividendo una foto nella quale si vede una fila di persone in attesa di ottenere questi permessi.

"Centinaia di cittadini devono fare la fila per ottenere un pass, senza il quale la prossima settimana sarà impossibile non solo spostarsi tra i quartieri della città, ma anche scendere in strada", ha affermato Andriushchenko.

Intanto il gruppo per i diritti umani Crimean Human Rights Group denuncia - come riportato dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform - che l'esercito russo ha portato via con la forza da Mariupol 150 bambini, 100 dei quali erano in ospedale perché malati e feriti.