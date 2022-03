Mariupol, l'incubo senza fine: "Residenti deportati in Russia"

La città di Mariupol è sotto assedio da settimane ma in queste ore si registrano numerose atrocità ai danni della popolazione civile. Le autorità ucraine denunciano la distruzione dell'acciaieria Azovstal, una delle più grandi d'Europa, e accusano i russi di aver colpito una scuola con dentro 400 persone. Non è tutto, nella città portuale a sud dell'Ucraina avvengono stupri e violenze ai danni di donne ucraine da parte di soldati russi e perfino la deportazione di migliaia di civili in Russia.

Zelenski: a Mariupol "crimini di guerra"

La situazione a Mariupol è degenerata tanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video su Facebook per documentare l'assedio da parte dei russi, parlando di "crimini di guerra. Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire", ha dichiarato Zelensky. La vicepremier ucraina Stefanishyna accusa i soldati russi di aver stuprato e ucciso donne ucraine mentre il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, parla di deportazione di cittadini in Russia, "come fecero i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale". Secondo alcuni media ucraini, che citano il municipio di Mariupol, "i civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari e i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia". "Nell'ultima settimana, diverse migliaia di residenti di Mariupol sono stati portati in Russia - ha dichiarato il sindaco Boichenko - Gli occupanti hanno portato via illegalmente persone dal distretto di Livoberezhny e da un rifugio antiaereo nell'edificio di un club sportivo, dove più di mille persone, soprattutto donne e bambini, si nascondevano dai bombardamenti".

Denisova: "Residenti Mariupol deportati in città economicamente depresse della Russia"

"Negli ultimi giorni, diverse migliaia di residenti di Mariupol sono stati deportati in Russia - conferma il difensore civico dei diritti umani dell'Ucraina Ludmila Denisova - Si tratta di persone del quartiere della riva sinistra della città e del rifugio antiatomico nell'edificio del club sportivo, dove più di mille persone (per lo più donne e bambini) si sono nascoste dai continui bombardamenti. È noto che i residenti di Mariupol catturati sono stati portati in campi di filtraggio, dove gli occupanti hanno controllato i telefoni e i documenti delle persone. Dopo l'ispezione, alcuni residenti di Mariupol sono stati trasportati a Taganrog e da lì inviati in treno in varie città economicamente depresse della Russia. I nostri cittadini - continua la Denisova - hanno ricevuto dei documenti che li obbligano a stare in una certa città. Non hanno il diritto di lasciarla per almeno due anni con l'obbligo di lavorare nel posto di lavoro specificato. Il destino degli altri rimane sconosciuto".