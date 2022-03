A Mariupol l'esercito russo ha bombardato un teatro convertito in rifugio

Non si fermano i bombardamenti sulla città ucraina di Mariupol. Le forze russe hanno bombardato un teatro d'arte drammatica, convertito in rifugio per i civili ?che avevano perso le loro case. Secondo quanto riferito alla Bbc dal vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, tra le mille e le 1200 persone avevano trovato riparo nel teatro. Dopo l'attacco, la parte centrale del Teatro è crollata e anche l'ingresso al rifugio antiaereo è crollato. Il bilancio delle vittime è al momento sconosciuto.

Il Consiglio comunale della città nel sud dell'Ucraina, citato da Ukrinform, riporta che attualmente "è ancora impossibile valutare l'entità di questo atto orribile e disumano, perché la città continua a essere bombardata nelle aree residenziali". Le forze russe, sostiene il Consiglio comunale, "hanno intenzionalmente e cinicamente distrutto il Teatro nel cuore di Mariupol".

La città meridionale dell'Ucraina è assediata da giorni. L'esercito russo oggi ha sferrato un attacco contro i civili in fuga da Mariupol, provocando un numero imprecisato di morti e feriti, tra cui un bambino. La denuncia arriva dall'esercito ucraino, secondo cui il convoglio di civili, diretto da Mariupol a Zaporozhye, sarebbe stato bersaglio di un lancio missilistico.

Nel frattempo, le comunicazioni con Mariupol diventano sempre più difficili. I russi hanno bombardando le torri delle radio e delle telecomunicazioni, isolando la città diventata simbolo delle atrocità dell'esercito di Vladimir Putin. Mariupol è da giorni assediata dai carri armati russi, con più di 400.000 persone ancora intrappolate, senza acqua corrente, cibo e forniture mediche.

Nelle prime ore del mattino di oggi, la città è stata attaccata anche dal mare di Azov. Come precisato da Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei che colpiscono la città.