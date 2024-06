Mark Rutte alla guida della Nato: quali sono le sfide che dovrà affrontare

Si aprono nuovi scenari per la Nato con l'arrivo dell'ex premier olandese Mark Rutte ai vertici dell'Alleanza. Manca l'ufficialità: la nomina del 59enne liberal dovrebbe essere formalizzata nel vertice che si terrà a Washington dal 9 all'11 luglio, che gli permetterà di subentrare a Jens Stoltenberg il 2 ottobre. Eppure, Rutte ha già fatto la sua prima uscita sul piano internazionale come Segretario generale della Nato qualche settimana fa. Durante la Conferenza sulla pace in Ucraina, ha pronunciato un discorso molto duro nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, suo acerrimo nemico. È una scelta nel segno della continuità del predecessore norvegese e di conferma del sostegno all'Ucraina. Il governo olandese ha dato a Kiev 2,63 miliardi di euro di aiuti militari e ha promesso altri 2 miliardi per il 2024.

E come l'uscente segretario Stontelberg, Rutte considera imprescindibile l'asse dell'Unione Europea con gli Stati Uniti, rimanendo profondamente scettico sulla possibilità di un vero negoziato con Mosca. Ma a differenza del suo predecessore, l'olandese dovrà affrontare diverse sfide complicate, con la guerra in Ucraina che non sembra destinata a finire.

Non solo la Russia: Rutte dovrà affrontare la minaccia di Trump

A sostegno del paese invaso dalla Russia, Stoltenberg ha proposto l'istituzione di un fondo di finanziamento a lungo termine per l'Ucraina. Rutte però deve contenere le aspettative del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di iniziare al più presto il percorso di adesione alla Nato. Il percorso non è scontato: al momento non sono precisati i modi e i tempi per l'ingresso nell'Alleanza e difficilmente il tema verrà discusso durante il vertice di Washington di luglio.

Tuttavia, l'Alleanza non vuole lasciare sola Kiev, a cui vuole garantire un flusso costante di risorse, nonostante le diverse sensibilità sul conflitto dei leader che si insedieranno nelle diverse capitali. A partire dall'ipotetico ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Molti riconoscono nel candidato repubblicano una minaccia per il futuro della Nato: nell'eventualità di una seconda presidenza Trump, gli Stati Uniti potrebbero sganciarsi dall'Unione Europea. Verrebbe così in scena il finale drammatico di un'evoluzione intrapresa gradualmente da Trump e da chi sedeva alla Casa Bianca prima di lui.

Già nel vertice del 2014 in Galles, Obama aveva deciso che entro un decennio tutti i Paesi Nato avrebbero dovuto investire per la Difesa almeno il 2 per cento del loro Pil. Allora solo tre membri lo facevano. Ora la situazione è nettamente migliorata. Secondo un rapporto della Nato diffuso il 17 giugno, 23 i Paesi su 32 dell'Alleanza hanno superato la soglia minima (l'Islanda è esclusa dalle statistiche, in quanto è l'unico membro senza esercito), rispetto agli 11 del 2023. L'Italia è tra gli otto Paesi membri sotto la soglia, con l'1,49 per cento di spesa per la Difesa, in crescita di 0,3 punti percentuali nell'ultimo anno.

Da presidente, Trump si è lamentato delle spese americane per la Nato e ha minacciato di uscire dall'Alleanza, definendola "obsoleta". Le recenti uscite del candidato repubblicano non lasciano ben sperare. "Uno dei presidenti di un grosso Paese si è alzato in piedi e ha detto: 'Se non paghiamo e veniamo attaccati dalla Russia, ci proteggerete?'. E io: 'Non avete pagato, siete morosi! No, non vi proteggeremo. Infatti, li incoraggerei a farvi quello che diavolo vogliono. Dovete pagare il conto'", ha affermato scorso 10 febbraio, durante un comizio in South Carolina, suscitando dure critiche in Europa.

Toccherà, quindi, a Rutte sollecitare i Paesi a tenere fede all'impegno, versando con regolarità i contributi richiesti. È un compito che sembra perfetto per il premier olandese, conosciuto in Europa per le sue posizioni rigide sui conti pubblici.

Il difficile rapporto con la Cina

Un dossier scomodo per l'olandese è invece la gestione del rapporto con la Cina. Rutte ha visitato Pechino il 27 marzo scorso, consolidando quella che è stata definita "una solida intesa pragmatica" per intensificare scambi commerciali e investimenti in crescita. Probabilmente con l'obiettivo di recuperare la relazione con il governo cinese, incrinata da quando il governo olandese ha accettato di seguire Washington nel limitare la vendita di semiconduttori avanzati e di apparecchiature per la produzione di chip alla Cina. Una decisione che ha pesato sugli affari dell'azienda olandese Asml Holding NV, produttrice dei sistemi di litografia per chip più avanzati al mondo, e che proprio nel gigante asiatico aveva il 15 per cento del suo fatturato.

Da tempo, però, gli Stati Uniti spingono la Nato a inserire tra gli "avversari strategici" anche la Cina. Con le minacce cinesi nel Mar cinese meridionale e nello Stretto di Taiwan, le esercitazioni militari russe nelle acque del Mar del Giappone e i test nucleari della Corea del Nord, gli Stati Uniti temono un conflitto nello scacchiere orientale.

Per questo Washington spinge per un maggiore coinvolgimento sempre più stretto del Giappone e degli altri alleati asiatici nell'Alleanza, con l'idea di rafforzare la strategia anti russa e il contenimento della Cina. Tanto da promuovere l'idea di aprire un ufficio di collegamento a Tokyo, arrivata dopo l'invito del Giappone esteso ai paesi dell'Alleanza di essere più coinvolti nelle questioni di sicurezza dell'Asia. Netta l'opposizione di Pechino, che da tempo racconta di sentirsi accerchiata dall'Alleanza Atlantica. Non è difficile immaginare che il rapporto tra l'Alleanza Atlantica e il Pese guidato da Xi Jinping sia destinato a incrinarsi ulteriormente nei prossimi anni.