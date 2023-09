I turisti in moto d'acqua uccisi a colpi d'arma da fuoco in mare aperto

I contorni dell'episodio sono ancora da chiarire con precisione. La guardia costiera algerina ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due turisti in vacanza in Marocco che si erano avventurati nelle acque algerine a bordo delle loro moto d'acqua. Il confine tra Algeria e Marocco, lungo circa duemila chilometri, è "caldo" da mezzo secolo e sigillato ormai sin dal 1994 dopo un attentato, con i due Paesi che si rimbalzano accuse di atti ostili e continuano a contendersi il Sahara Occidentale.

Quattro cittadini con doppia cittadinanza franco-marocchina erano partiti in moto d'acqua dalla località marocchina di Saidia. La sparatoria ha scatenato la rabbia in Marocco quando un pescatore locale ha pubblicato il video di un corpo senza vita che galleggiava nel mare. Un terzo turista è stato arrestato. Mohamed Kissi è stato l'unico del gruppo di quattro turisti a tornare in Marocco. Ha raccontato che il gruppo si era perso ed era a corto di carburante, secondo quanto riporta la Bbc. "Ci siamo persi ma abbiamo continuato finché non ci siamo ritrovati in Algeria", ha detto Kissi, il cui fratello Bilal è una delle due vittime. La seconda vittima è stata identificata come Abdelali Merchouer.

"Sapevamo di essere in Algeria perché un gommone algerino nero è venuto verso di noi" e quelli a bordo "ci hanno sparato", ha detto. "Grazie a Dio non sono stato colpito ma hanno ucciso mio fratello e il mio amico", ha aggiunto. "Hanno arrestato l'altro mio amico. Cinque proiettili hanno colpito mio fratello e il mio amico. L'altro mio amico è stato colpito da un proiettile". Mohamed Kissi in seguito è stato prelevato dalla marina marocchina e riportato a Saidia.

Un portavoce del governo marocchino ha rifiutato di commentare la sparatoria, dicendo all'AFP che era "una questione di competenza della magistratura". Nemmeno l'Algeria commenta la drammatica vicenda.

