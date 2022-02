Marocco, il piccolo Rayan estratto vivo dal pozzo in cui era caduto

Rayan è stato estratto vivo dal pozzo a Chefchaouen, nel nord del Marocco, nel quale era caduto cinque giorni fa. Il bambino di 5 anni è stato portato via in ambulanza tra le urla d'incoraggiamento della folla accorsa sul luogo. Poco prima erano stati chiamati i genitori del piccolo nei pressi del pozzo. I soccorritori sono riusciti ad arrivare al bambino grazie ad un tunnel parallelo scavato per evitare crolli. Non si conoscono ancora dettagli sul suo stato di salute.

Riflettori puntati sul salvataggio del piccolo Ryan

Le operazioni di soccorso del piccolo Rayan, caduto in un pozzo profondo 32 metri in Marocco, hanno generato un'enorme attenzione a livello internazionale, e hanno ricordato casi simili avvenuti in altri paesi del mondo, compreso quello italiano, nel 1981. Alfredino Rampi, sei anni, cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, in provincia di Roma. I tentativi di salvarlo, che andarono avanti per giorni e purtroppo inutilmente, furono oggetto di una lunghissima diretta televisiva.

Cosa è successo

Era martedì 1° febbraio quando Rayan, non si sa come, mentre giocava davanti casa a Tamrout, un villaggio a nord del Marocco, è finito nel pozzo. Un pozzo profondo 32 metri e largo da trenta a venti centimetri, come hanno poi rivelato le misurazioni dei tecnici. Un pozzo senza più acqua, che aspettava di essere messo in sicurezza e, come invece molti altri pozzi esausti in Marocco, era rimasto lì protetto soltanto da un telo di plastica e qualche pezzo di legno. Sono servite più di cento ore di lavoro con sei escavatori a sbancare la montagna, prima di arrivare al piccolo Rayan. Le squadre di soccorso hanno scavato un cratere di trenta metri, parallelo al pozzo. Poi, con i picconi, un corridoio orizzontale. Nel pozzo è stato calato cibo, acqua ed una maschera con l'ossigeno. Nelle operazioni di salvataggio sono stati impegnati forze dell'ordine, protezione civile e tecnici come ingegneri e speleologi.