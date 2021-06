"Metti la mascherina per favore", e lui gli sputa in faccia: 10 anni di carcere

Gli viene chiesto di rispettare le regole contro il covid, ma reagisce brutalmente. Condanna esemplare per un "no mask" di 42 anni negli Stati Uniti

Gli ha chiesto con gentilezza di indossare correttamente la mascherina protettiva mentre stavano facendo shopping, ma lui non l'ha presa bene e ha reagito brutalmente. Ha inseguito l'uomo nel parcheggio del negozio, lo ha buttato a terra, gli ha cavato un occhio e per finire, come se non bastasse, gli ha tossito e sputato in faccia. Subito denunciato dal malcapitato, ora è arrivata la sentenza: è stato condannato a dieci anni di carcere. È successo negli Stati Uniti, a Des Moines, nell'Iowa. I fatti risalgono a novembre dello scorso anno. Shane Wayne Michael, 42 anni, si è infuriato dopo che un uomo gli ha chiesto di tirarsi su la mascherina in un negozio di occhiali. Il malcapitato ha detto che è stato prima rincorso e picchiato brutalmente e poi l'uomo gli ha tirato giù la mascherina e ha iniziato a tossire e sputargli in faccia urlando "se ce l'ho io, ce l'hai anche tu!", riferendosi al coronavirus.

"Metti la mascherina per favore", e lui gli sputa in faccia: no mask condannato

Il 42enne ha affermato di aver agito per legittima difesa perché sarebbe stato morso a un dito, ma la sua condotta è stata duramente punita: dieci anni di carcere, una delle sentenze più severe in merito alle controversie sull'uso dei dispositivi di protezione anti covid sorte durante la pandemia. Una condanna "esemplare" per il no mask.

Quello di non indossare le mascherine protettive negli Stati Uniti è un atteggiamento denunciato nei giorni scorsi anche dalle compagnie aeree americane, attraverso la Federal aviation administration: le compagnie hanno segnalato un aumento considerevole del comportamento indisciplinato dei passeggeri che non avrebbero rispettato il mandato federale di indossare una copertura per il viso.