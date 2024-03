Cosa sappiamo sul massacro di civili in fila per il pane a Gaza

Quattro del mattino del 29 febbraio, un convoglio di circa 30 camion arriva sulla costa di Gaza City per consegnare cibo ai palestinesi dopo settimane di stop agli aiuti nel nord della Striscia. Il convoglio è scortato dalle Forze di sicurezza israeliane. Migliaia di persone disperate si accalcano verso la colonna di tir per ricevere cibo; a quel punto partono i colpi dell'esercito israeliano. Almeno 112 vittime e 700 feriti è il bilancio fornito da Hamas.

Diversa la versione di Israele, che in un primo momento ha ammesso di aver sparato, per poi affermare che la maggior parte dei civili è il risultato del "calpestio e dell'investimento da parte dei camion degli aiuti", riporta The Times of Israel.

Secondo quanto sostenuto dalle autorità israeliane, mentre alcuni dei camion sono riusciti a proseguire più a nord, l'ultimo camion del convoglio è stato preso d'assalto da dozzine di palestinesi che avrebbero iniziato a "muoversi verso un carro armato israeliano e le truppe di stanza al checkpoint militare".

A quel punto, ricostruisce ancora The Times of Israel basandosi sull'indagine preliminare israeliana, un ufficiale di stanza nell'area avrebbe ordinato ai soldati di sparare colpi di avvertimento in aria mentre i palestinesi si trovavano a poche decine di metri e di sparare alle gambe di quanti continuavano a muoversi verso le truppe. Sempre secondo le Forze di difesa, in ogni caso, le vittime del fuoco israeliano sarebbero meno di 10. La maggioranza dei morti sarebbe stato causato invece dall'investimento da parte dei camion e dal calpestio della stessa folla.

L'esercito israeliano ha diffuso un video di sorveglianza aerea che "mostra quante persone hanno circondato i camion: di conseguenza, dozzine sono state uccise e ferite per aver spintonato e calpestato, e sono state investite dagli autisti dei tir".

Con il massacro di ieri il numero delle vittime palestinesi è salito a 30mila. È un numero fornito dal ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ma ripreso da diverse organizzazioni internazionali e considerato sostanzialmente attendibile.

Un cessate il fuoco è sempre più lontano

Oggi è il giorno della rabbia. L'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite ha chiesto al Consiglio di sicurezza di condannare la morte delle oltre cento persone, ma gli Stati Uniti hanno bloccato la dichiarazione di condanna a Israele da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Conseguenze ovviamente anche sul fronte diplomatico. La possibilità di accordo tra Hamas e Israele sembra definitivamente sfumata e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha potuto che osservare come un cessate il fuoco "probabilmente" non arriverà in tembi brevi.

Gli Stati Uniti bloccano la dichiarazione di condanna a Israele

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres si è detto "sconvolto dal tragico bilancio umano del conflitto" a Gaza e ha chiesto un'indagine sull'incidente. "Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma se le persone sono state colpite e sono morte a causa degli spari israeliani, se sono state schiacciate da una folla, se sono state investite da un camion. Questi sono tutti atti di violenza, in un certo senso, dovuti a questo conflitto".

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito a porte chiuse giovedì pomeriggio per discutere delle uccisioni. L'Algeria ha presentato al Consiglio un testo di condanna nei confronti di Israele per il massacro di civili, che non è passato per l'opposizione degli Stati Uniti. Riyad Mansour, l'ambasciatore palestinese all'Onu, dopo la riunione del Consiglio ha riferito alla stampa che "14 dei 15 membri del Consiglio hanno sostenuto la dichiarazione avanzata dall'Algeria, rappresentante arabo presso l'organismo. Gli Stati Uniti non hanno sostenuto la dichiarazione e il vice ambasciatore americano Robert Wood ha spiegato il perché: "Non siamo a conoscenza di tutti gli elementi in campo, questo è il problema".

Le informazioni sul massacro sarebbero contraddittorie e gli Stati Uniti stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi relativi ale "circostanze in cui sono morti i civili". "L’esercito sapeva che erano arrivati in questa zona per ottenere cibo e aiuti, e li ha uccisi a sangue freddo", denuncia Hamas. L’Egitto parla di "attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi"; dai leader europei è ferma la condanna per le perdite di vite di civili e la richiesta per un'indagine indipendente che accerti i fatti.

"Profonda indignazione per le immagini provenienti da Gaza, dove i civili sono stati presi di mira dai soldati israeliani. Esprimo la mia più ferma condanna di queste sparatorie e chiedo verità, giustizia e rispetto per il diritto internazionale", scrive il presidente francese Emmanuel Macron su "X".

Per Giorgia Meloni "È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi".

"La pressione mondiale su Israele aumenterà". E intanto vengono liberati 50 detenuti

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, dopo la strage di ieri il leader militare di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, avrebbe detto agli esponenti del movimento in Qatar che "l'alto numero di vittime civili a Gaza aumenterà la pressione mondiale su Israele affinché metta fine alla guerra", parlando anche della possibilità di una "vittoria storica".

Nelle preoccupazioni degli Usa, la tragedia umanitaria a Gaza si somma ai nuovi raid israeliani in Siria e in Libano, dove si teme l'apertura di un nuovo fronte di terra.

A sorpresa, nella notte, Israele ha operato quello che sembra un tentativo di distensione, liberando 50 detenuti palestinesi arrestati dopo il 7 ottobre. I media citano un comunicato dello Shin Bet (l'apparato di sicurezza interna israeliano) e dell'esercito, secondo i quali il rilascio dei detenuti è stato deciso a causa del sovraffollamento nelle carceri.

Ma per il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir si trattarebbe in realtà di un gesto di distensione in vista del Ramadan. Una mossa a suo parere errata, ha affermato.