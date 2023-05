Massacro alla corsa di rally: commando spara e uccide 10 persone

Dieci persone sono rimaste uccise e nove ferite in Messico, in un agguato armato contro i piloti di un rally amatoriale chiamato "Cachanillazo", nella cittadina messicana di Ensenada, nella Baja California al confine con gli Stati Uniti. Il bilancio è stato reso noto dalle autorità locali. Secondo le prime ricostruzioni fornite, degli uomini armati scesi da un pickup hanno fatto fuoco su un gruppo di piloti che era fermo sul lato della strada.

? La masacre en #Ensenada, ocurrió durante evento de carreras,

“Llegó una camioneta gris de modelo reciente, de donde descendieron personas que empezaron a disparar con armas largas contra los corredores" informaron las autoridades



? https://t.co/r2Ff1AJ9z9 pic.twitter.com/cBEfgOZBVY — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2023

L'attacco è avvenuto sabato 20 maggio. Nei video e nelle immagini condivise sui social network si possono vedere i mezzi colpiti dagli spari e i corpi che giacciono accanto ai veicoli. Da anni la Baja California è uno degli Stati con i più alti tassi di violenza del Paese, con Tijuana in testa. Le autorità puntano il dito contro i gruppi criminali in lotta per il controllo del territorio, strategico, tra le altre cose, per il traffico di droga verso gli Usa.