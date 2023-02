Enorme masso sfonda casa e rotola nel corridoio, donna illesa per miracolo: il video

I video delle telecamere di sorveglianza mostrano un grande masso che si schianta contro una casa a Palolo Valley, nelle Hawaii, mancando di pochi centimetri una donna. Non sono stati segnalati feriti, ma il masso ha causato ingenti danni alla casa. Nel video si sentono i familiari urlare per lo shock. Nessuno è rimasto ferito, ma il masso ha danneggiato in modo grave la casa.

I residenti hanno detto alla stazione televisiva locale KHNL che stanno cercando di capire le cause dell'incidente. La roccia, dal diametro superiore al metro, ha sfondato le pareti ed è rotolata nel corridoio. Le forti piogge dei giorni precedenti potrebbero avwer avuto un ruolo nello smottamento. La famiglia si era trasferita da poco nella nuova casa.

I periti dell'assicurazione devono ancora andare sul posto per valutare i danni. Il masso, per ora, resta lì dov'è.