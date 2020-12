Il matrimonio drive-thru con 10mila invitati per aggirare i divieti anti covid

Gli ospiti hanno sfilato in auto davanti alla coppia, che li ha salutati da lontano con la mano. Per il rinfresco: pasti preconfezionati consegnati direttamente dal finestrino. Lo sposo è figlio di un potente politico locale

Una coppia malese è riuscita ad aggirare le norme anti covid e ad avere ben 10mila persone alle loro nozze, anche se in sicurezza. Come hanno fatto? “Semplice”: gli invitati si sono dati appuntamento in macchina e hanno sfilato - modello drive-thru - davanti alla coppia seduta all’esterno di un grande edificio governativo a Putrajaya, a sud della capitale Kuala Lumpur (rigorosamente a finestrini chiusi). Partecipazione ma al tempo stesso distanziamento sociale, come racconta la Bbc: ci sono volute circa 3 ore prima che tutti i 10mila ospiti facessero la loro sfilata.

Lo sposo, Tengku Muhammed Hafiz, è il figlio di un influente politico locale, l’ex ministro Tengku Adnan, che domenica ha festeggiato anche il suo compleanno e ha condiviso orgoglioso su Facebook le foto della marea di auto venute e rendere omaggio alla coppia, che comunque non ha potuto fare altro che ringraziare da lontano con un semplice cenno di saluto.

I 10mila invitati al matrimonio drive-thru in Malesia

Gli sposi, Tengku Muhammed Hafiz e Oceane Alagia, non hanno voluto rinunciare nemmeno alla possibilità di offrire un rinfresco a chi è intervento: infatti, pur attenendosi alle norme anti Covid - gli ospiti hanno potuto ritirare un pasto preconfezionato attraverso il finestrino dell’auto, venendo serviti senza scendere dal mezzo.

Una nota dolente: il giorno dopo l’ex ministro Tengku Adnan è stato dichiarato colpevole di corruzione dall’Alta Corte della Malesia e condannato a un anno di carcere per aver accettato 2 milioni di ringgit (circa 656mila dollari) da un uomo d’affari locale nel 2016 quando ricopriva la carica di capo del dicastero dei territori federali.