Il matrimonio più sfarzoso del decennio: ha 1200 invitati ed è costato 150 milioni di dollari

È tutto pronto per le nozze più sfarzose e costose dell'ultimo decennio. Il matrimonio, che si celebra a Mumbai, in India, è quello fra i due miliardari indiani Anant Ambani e Radhika Merchant: inizia oggi e durerà tre giorni. Nella lista degli invitati spiccano star internazionali, ex primi ministri britannici, politici statunitensi e praticamente tutte le più grandi celebrità indiane. A Mumbay - ultima tappa di festeggiamenti che vanno avanti da marzo - sono arrivati, tra gli altri, l'ex premier britannico Tony Blair e la star tv Kim Kardashian: le strade principali della megalopoli indiana resteranno chiuse per diverse ore al giorno, fino alla conclusione dei festeggiamenti, lunedì prossimo. Già dalle feste prematrimoniali era immaginabile che la coppia avesse intenzione di fare le cose in grande.

1200 invitati e tre feste prematrimoniali

Le nozze arrivano al culmine di quattro mesi di festeggiamenti iniziati a marzo con feste prematrimoniali nello stato del Gujarat, del quale sono originari gli Ambani. La prima festa si è tenuta dall'1 al 3 marzo nella tenuta degli Ambani a Jamnagar, in India, con circa 1.200 invitati. Tra questi, spicca il nome della pop star Rihanna, che ha ricevuto un compenso stimato tra i 6 e i 9 milioni di dollari per esibirsi davanti agli ospiti della coppia, tra cui Mark Zuckerberg, John Elkann in mise leopardata e Bill Gates.

Il secondo festeggiamento a fine maggio, questa volta su una barca per una crociera nel Mediterraneo: la coppia e 1.200 tra amici e familiari sono salpati da Palermo per un viaggio di quattro giorni. Ogni sera c'era una festa a tema, con performance private di Katy Perry, Backstreet Boys, Pitbull e Andrea Bocelli. La crociera, secondo i media indiani, è costata intorno ai 140 milioni di euro. L'ultimo appuntamento lo scorso 5 luglio, con la presenza del cantante Justin Bieber, che ha ricevuto un cachet da 10 milioni di dollari. Si arriva quindi oggi, quando comincia la festa vera e propria, con la cerimonia indù nel pomeriggio e poi la festa fino a lunedì. Secondo alcune indiscrezioni, al matrimonio potrebbe cantare Adele, ma la famiglia non ha per ora confermato.

Chi sono gli sposi

Anat Ambani è il figlio più giovane del 66enne Mukesh Ambani, undicesimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato, secondo Forbes, in oltre 100 miliardi di euro, e più ricco del continente asiatico. Il 66enne è proprietario delle Reliance Industries, fondate dal padre nel 1966, colosso industriale che spazia dal petrolio, alle telecomunicazioni ai servizi finanziari.

Il 29enne, che si occupa del settore energia, sposa in una tradizionale cerimonia indù al Jio World Convention Centre Radhika Merchant, figlia del magnate del settore farmaceutico Viren e Shaila Merchant. La famiglia Ambani non ha ovviamente diffuso le cifre dei costi del lungo matrimonio, ma i wedding planner li quantificano tra i 120 e gli oltre 140 milioni di euro, con 6,5 milioni e mezzo che sarebbero andati a Rihanna e 9 a Justin Bieber.