E' morto Matteo Catalani, il giovane chef che con la pasta ha stregato gli Usa

Non aveva ancora 30 anni, ma aveva già preso per la gola l'America con la pasta fatta in casa. Matteo Catalani, giovane cuoco originario di Pistoia ma americano d'adozione, è morto improvvisamente. Adesso le autorità di Washington, dove viveva, dovranno chiarire cosa è successo. Matteo ha accusato un malore e il suo cuore ha smesso di battere. Cosa abbia causato la tragedia è da accertare.

Matteo Catalani si è trasferito negli Usa subito dopo il diploma per raggiungere lo zio Daniele, chef. Insieme hanno conquistato una significativa quota di mercato, proponendo specialità italiane fino alla decisione di "specializzarsi" nella pasta fatta in casa. Tutto è cambiato domenica, giorno in cui Matteo è morto. Il papà Massimiliano, dopo la tragica notizia, è volato immediatamente in America. Adesso è il tempo del dolore, che unisce l'Italia agli Usa, e delle indagini che dovranno dare un senso a una morte finora inspiegabile.