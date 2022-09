Mattia Sorbi, il giornalista ferito in Ucraina parla dall'ospedale

Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina nella regione di Kherson. Alla Farnesina riferiscono di essere "in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile". Secondo i russi il conducente del veicolo su cui viaggiava il giornalista italian è morto sul colpo nell'esplosione della mina ucraina che ha ferito il reporter. Lo afferma il ministero della Difesa russo che ha diffuso un video (che abbiamo deciso di non pubblicare) di Mattia Sorbi che parla con difficoltà da un letto di ospedale.

Secondo quanto riportato dalle forze armate di Mosca i militari russi avrebbero salvato la vita di Mattia Sorbi dopo che il taxi su cui viaggiava ha colpito una mina ucraina nella regione di Kherson. Sorbi copriva le operazioni dal lato delle Forze Armate dell'Ucraina e nel breve filmato, visibilmente provato, pronuncia il suo nome e cognome, menziona le testate per cui lavora e poi descrive brevemente le circostanze dell'incidente in cui sarebbe rimasto ferito. "Abbiamo preso un taxi e siamo andati ad Alexandrivsk, ci avevano detto a Kiev che era sicura", spiega Sorbi che poi indica la gamba destra e dice: "Mina". Le immagini successive mostrano un'automobile abbandonata con segni di bruciature all'esterno.

Secondo la versione di Mosca il giornalista italiano era stato accompagnato da due individui in uniforme militare delle forze ucraine si è diretto verso le posizioni avanzate fino alla linea di contatto tra le truppe ucraine e russe.

Secondo la versione di Mosca il taxi avrebbe seguito il percorso indicato dai militari di Kiev lungo una strada minata. " La provocazione dei servizi speciali ucraini mirava ad attendere la morte del giornalista a colpi di arma da fuoco dalle postazioni difensive russe o l'esplosione del taxi - denuncia il ministero della difesa russo - per ottenere un'ambia risonanza sui media". Sarebbero poi stati i militari russi ad estrarre Mattia Sorbi dal veicolo in fiamme e fornire Al giornalista i primi soccorsi, portandolo poi in una struttura sanitaria.