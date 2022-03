Perché McDonald's in Russia è diventato "zio Vanya"

Dovrebbe chiamarsi "zio Vanya", come il titolo di uno dei drammi più famosi dello scrittore russo Anton Pavlovi? ?echov. Con prezzi ridotti e materie prime "russe al 100%", per ovviare alle sanzioni imposte dall'Occidente. Sarebbe questa, in Russia, l'alternativa locale a McDonald's che, in seguito all'invasione dell'Ucraina, ha chiuso temporaneamente i suoi 850 ristoranti nel paese.

A lanciare la notizia è stata Nexta, organo di informazione ucraino. La Duma (il parlamento russo) avrebbe dunque deciso di rimpiazzare il marchio della catena di fast food americana con uno tutto nuovo il cui logo, tra l'altro, ricorderebbe per forma e colori quello del colosso americano, forse allo scopo di attirare i cittadini. Infatti, c'è un logo giallo con una B cirillica che rimanda alla V di Vanya su uno sfondo rosso brillante. Inoltre, sono evidenti gli iconici archi dorati che vanno a formare la B. E sui social gira già la richiesta di registrazione.

Il primo McDonald's della storia dell'Unione Sovietica aprì il 31 gennaio 1990, in piazza Pushkin a Mosca. Migliaia di persone aspettarono molte ore in coda per assaggiare per la prima volta il cibo di un fast food occidentale. Erano gli anni di Michail Gorbaciov, e fu un evento di grande impatto mediatico e simbolico, nella fase delle prime aperture al capitalismo e alla cultura occidentale del blocco sovietico.