La medaglia del Nobel per la pace russo all'asta per 103,5 milioni: i soldi ai bimbi ucraini sfollati

Battuta all'asta per 103,5 milioni di dollari, poco meno di cento milioni di euro, la medaglia del premio Nobel per la pace russo, Dmitry Muratov. Tutto il ricavato andrà all'Unicef per il suo sostegno alla crisi dei rifugiati ucraini dopo l'invasione russa del 24 febbraio scorso. "Il signor Muratov, con il pieno sostegno del suo staff alla Novaya Gazeta, ci ha permesso di mettere all'asta la sua medaglia non per collezione ma per un evento che spera avrà un impatto positivo sulla vita di milioni di profughi ucraini", ha commentato la casa d'aste di New York Heritage Auctions.

Muratov ha ottenuto il Nobel per la pace lo scorso anno insieme alla giornalista filippina Maria Ressa "per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è precondizione per la democrazia e la pace duratura". Il suo premio in contanti è di 500.000 dollari. Direttore della Novaya Gazeta, una delle poche voci libere e democratiche nella Russia putiniana, nei mesi scorsi ha sospeso la pubblicazione del suo giornale critico nei confronti del Cremlino per evitare problemi a suoi giornalisti, a causa di nuove leggi sulla censura approvate dopo l'avvio di quella che Mosca chiama "operazione militare speciale" in Ucraina. Su Novaya Gazeta scriveva Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa a Mosca nel 2006, un delitto per il quale sono stati condannati cinque uomini mentre i mandanti restano a tutt'oggi senza volto. All'inizio di aprile il giornalista aveva denunciato un'aggressione con della vernice rossa subita su un treno in viaggio tra Mosca e Samara.