L'errore dei media italiani sulle intenzioni di Zelensky sulla Crimea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intenzionato a cedere la Crimea alla Russia in cambio della fine delle ostilità? Secondo la stampa italiana, il leader del Paese assediato dalle bombe russe sarebbe disposto a rinunciare alla regione contesa pur di ottenere la pace. Un'analisi, però, frutto di uno sbaglio. I media italiani (tra cui anche Today.it) hanno infatti interpretato erroneamente le parole del presidente Zelensky rilasciate in un’intervista al think tank politico Chatham House, in cui ha ribadito l’importanza di mantenere l’integrità dei confini dell’Ucraina. Il suo intervento, lungo oltre un'ora, è stato considerato dalla stampa italiana come un'apertura alla cessione della Crimea alla Russia in cambio di un armistizio.

Di fatto, però, Zelensky non ha mai parlato di Crimea nell’intervista, né ha lasciato intendere che questa possa essere un elemento di scambio per l’armistizio. Come sottolineato su Twitter dal giornalista Daniele Angrisani, il leader ucraino non ha mai detto che è disposto a rinunciare alla Crimea. Nell'intervista, Zelensky afferma piuttosto che il ritiro delle truppe russe da tutti i territori conquistati dopo il 23 febbraio è un prerequisito di qualsiasi trattativa di pace.

Ma come si è sviluppato il dibattito sui media italiani? In un fact check di Open, l'ipotesi di una cessione era stata riportata dal Fatto Quotidiano, che ha parlato di "un’apertura importantissima", citando le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La notizia è stata poi ripresa dall'Ansa, che ha titolato "Zelensky apre alla pace con la rinuncia alla Crimea": l'agenzia di stampa ha pubblicato anche un video in cui la voce fuoricampo commenta uno spezzone dell’intervista di Zelensky ribadendo l’interpretazione in esame.

Nel riprendere l'Ansa, diverse testate italiane hanno riportato la notizia della presunta apertura del leader di Kiev, nonostante questa non sia stata dichiarata esplicitamente ma "lasciata intendere". In seguito all'intervista del leader ucraino, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato al quotidiano tedesco Die Welt, che "i membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea alla Russia: ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale". Affermazioni poi riportate l'8 maggio in prima pagina dal quotidiano diretto da Marco Travaglio.

Zelensky quindi ha presentato una condizione minima, che non ne preclude altre, per sedersi al tavalo dei negoziati con il presidente russo Vladimir Putin.