Organi per i trapianti presi da detenuti vivi, la storia dei "medici boia" in Cina

Espiantare organi a detenuti condannati a morte, prima ancora che la condanna venisse eseguita e senza chiedere il loro permesso. La storia dei “medici boia” cinesi era purtroppo nota, ma ora nuove evidenze mostrano l'estensione della pratica che Pechino assicura di aver bandito a partire dal 2015. ma fino ad allora, per 35 anni a partire dal 1980, almeno 300 professionisti si sono trasformati negli esecutori della condanna a morte in almeno 56 differenti ospedali della Repubblica Popolare.

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica American Journal of Transplantation, ad opera dal chirurgo israeliano Jacob Lavee e del ricercatore australiano Matthew Robertson, ha analizzato quasi 3mila rapporti clinici in lingua cinese che descrivono cosa accadeva. “Quando il torace del donatore è stato aperto, l'incisione sulla parete toracica era pallida e senza sangue, e il cuore era viola e batteva debolmente. Ma il battito cardiaco è diventato forte subito dopo l'intubazione tracheale e l'ossigenazione. Il cuore del donatore è stato estratto con un'incisione”, scrivevano ad esempio alcuni medici di un ospedale di Wuhan, che erano andati nel 1994 a procurarsi un cuore di cui avevano bisogno per un trapianto in un braccio della morte.

Come sottolineano i due ricercatori, in un articolo pubblicato sul Wall Street Journal, “notando casualmente che il donatore era collegato a un ventilatore ("intubazione tracheale") durante l'intervento chirurgico, i medici rivelano inavvertitamente che il donatore era vivo quando è iniziata l'operazione”, ma “affinché una dichiarazione di morte cerebrale sia legittima, il donatore di organi deve aver perso la capacità di respirare spontaneamente ed essere già stato intubato”, sottolineano.

La ricerca parla di decine di rapporti in cui la morte cerebrale è stata dichiarata prima che il donatore fosse intubato, cioè quando era ancora vivo. Alcuni detenuti sarebbero stati intubati immediatamente prima dell'intervento chirurgico, in altri mai. È noto da tempo che la Cina preleva organi da prigionieri nel braccio della morte come parte di un commercio redditizio su larga scala. La denuncia arriva spesso da minoranze religiose come il Falun Gong e i musulmani uiguri e un tribunale indipendente con sede a Londra ha descritto la pratica come un crimine contro l'umanità e potenzialmente genocidio. Nonostante le promesse di Pechino, i due ricercatori sostengono che “nonostante la Cina afferma di aver smesso di usare prigionieri per i trapianti nel 2015, la nostra ricerca solleva dubbi a riguardo”.