Medici giocano a videogiochi mentre un paziente chiede aiuto: il video su Facebook

Un paziente sdraiato su un letto e medici davanti a uno schermo impegnati con un videogioco che doveva essere davvero difficile, tanto da non rendersi conto che qualcuno li stava filmando e da non sentire, stando a quanto raccontato dall’autore del video, le preghiere e le richieste dei familiari del malato. È accaduto in India, al Wenlock District Hospital. Inutile dire che quel video, registrato di nascosto, ha fatto il giro dei social scatenando le reazioni più dure e costringendo anche la direzione dell’ospedale a un comunicato per cercare quantomeno di attenuare una posizione difficile.

Ricostruire quanto è accaduto è stato possibile grazie a quelle immagini, ma anche alla testimonianza di chi lo ha registrato. Umesh Acharya, un uomo di Mangalore, ha affidato il suo racconto ad un post che poi ha pubblicato sul suo profilo Facebook. "Un paziente è stato portato al Wenlock District Hospital alle 11 di sera del 23 gennaio dopo aver riportato un trauma cranico dovuto alla pressione alta”. Fin qui il breve riassunto della situazione di salute del paziente che si vede steso su un lettino in ospedale. Poi il post prosegue: “I medici e il personale dell'ospedale non hanno mostrato alcun interesse perché stavano giocando al computer.

Non hanno risposto nemmeno quando i parenti hanno chiesto loro di poter assistere la vittima". Una grave denuncia accompagnata, però, da immagini e da un video che ha fatto il giro dei social e del Paese. Il post si concludeva con la richiesta di Acharya all’amministrazione sanitaria dell’ospedale di fornire risposte e soprattutto di prendere provvedimenti in relazione all’incresciosa situazione ripresa dal video. E così, viste anche le reazioni che quelle immagini hanno suscitato in tutto il Paese, il sovrintendente medico dell'ospedale distrettuale di Wenlock è intervenuto ufficialmente.

Il dottor Sadashiva Shanbag ha spiegato che la questione è stata portata all'attenzione delle autorità sanitarie. Nel frattempo si è affrettato a spiegare che quelli ripresi in video e immortalati in foto non erano medici di ruolo. "Si è scoperto che i responsabili sono alcuni dottorandi dell'ospedale che hanno accesso alla TV e ad altri dispositivi", ha raccontato il dottor Shanbhag. Aggiungendo anche che nell’attesa che si pronuncino le autorità sanitarie, l’ospedale ha fatto scattare un decreto di sospensione per i tirocinanti coinvolti in questa incresciosa situazione.