I 4 medici ucraini morti per salvare i loro pazienti: la Russia in ritirata prende di mira i civili

Stavano evacuando i loro pazienti dell'ospedale psichiatrico, quando una raffica di proiettili li ha raggiunti, uccidendoli. Così sono morti 4 medici ucraini durante la fuga dal villaggio di Strelechya, nella regione di Kharkiv, dove le truppe di Kiev stanno costringendo i russi alla ritirata. Lo ha denunciato su Telegram il governatore della regione, Oleh Syniehubov, citato da Ukrinform.

Su Youtube, un video pubblicato in queste ore mostra alcuni soldati ucraini erigere la bandiera gialloblu su un edificio liberato proprio a Strelechya. Evidentemente, nella fuga, l'esercito di Mosca ha preso di mira i civili: "I medici stavano tentando di evacuare i pazienti dell'ospedale psichiatrico - ha raccontato Syniehubov - Ma i russi hanno aperto il fuoco. Secondo i dati preliminari, purtroppo, quattro operatori sanitari sono stati uccisi e due pazienti feriti". Sempre a Strelechya, i russi avrebbero sparato su un auto civile da un carro armato, uccidendo due donne.

Questi episodi non sono isolati. Anche in altre parti del Paese riconquistate da Kiev, la ritirata delle truppe russe sta lasciando vittime civili: secondo il vice capo dell'ufficio presidenziale di Kiev, Kyrylo Tymoshenko, nelle ultime 24 ore sono contati altri 8 civili uccisi e 33 feriti In particolare, ha spiegato, cinque vittime e 18 feriti sono stati registrati nella regione di Donetsk, tre morti e 11 feriti nell'oblast di Kharkiv, due feriti a Dnipropetrovsk e uno a testa a Zaporizhzhia e Mykolaiv. Bombardamenti massicci sarebbero avvenuti nei distretti di Kharkiv, Chuguev, Kupyansky e Izyumsky.

Sembra che Mosca stia accompagnando la ritirata con una strategia del terrore. Lo confermerebbe l'ultimo rapporto dell'intelligence britannica, secondo cui "gli attacchi russi alle infrastrutture civili si sono intensificati nell'ultima settimana". Gli 007 di Londra citano il bombardamento di dighe idrauliche e reti elettriche. "Mentre affronta battute d'arresto in prima linea, Mosca ha probabilmente ampliato i luoghi in cui è pronta a colpire", è il commento.

Intanto, continuano ad emergere dettagli drammatici da Izium, dove, stando alla denuncia del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, è stata trovata una fossa comune con decine di corpi dopo la liberazione dall'occupazione russa. L'ultimo bollettino delle autorità di Kiev parla di 59 corpi riesumati, di cui 42 civili (anche bambini) e 17 soldati. Sui corpi sarebbero state trovate tracce di torture.