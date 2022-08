Il paramedico in servizio nell'esercito ucraino a Kherson

"Prima avevamo solo un medico per trenta persone, ora ho due aiutanti e stiamo formando altri medici". A parlare è Oleksandr Shevchuk, paramedico ucraino in servizio sul fronte tra Mykolaiv e Kherson. Quello da cui è partita, il 29 agosto, la controffensiva ucraina per riconquistare la regione di Kherson, in mano ai russi dall'inizio di marzo. Il lavoro di medici e paramedici sul fronte è delicato. Sono richiesti interventi rapidi in condizioni non sempre ottimali per curare i feriti in battaglia. "Ogni giornata è diversa dall'altra", dice Shevchuk Intervistato per Today dall'attivista Olena Kozlovska: "Ci sono giorni con zero feriti e giorni in cui ne arrivano anche tre o quattro. Se non abbiamo feriti, andiamo a dare una mano ad altre strutture. L'emergenza non è necessariamente dove siamo noi". Negli ultimi giorni, caratterizzati da una fase di attacco da parte dell'esercito ucraino, nella zona in cui opera la struttura di Shevchuk ci sono quattro feriti di cui uno grave: "Stavano viaggiando su una strada", dice, "e sono finiti su una mina, che è esplosa".

Le interviste al fronte sono state realizzate da Olena Kozlovska. Il montaggio è di Giampaolo Mannu