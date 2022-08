Palco del festival crolla sul pubblico: un morto e decine di feriti

Tragedia al Medusa Festival 2022, evento di musica elettronica iniziato ieri a Cullera nei pressi di Valencia. Una persona è morta e almeno altre quaranta sono rimaste ferite nel crollo di parte del palco e di alcune installazioni, buttate giù da forti raffiche di vento. Tre dei feriti sarebbero in gravi condizioni.

Nella zona di Cullera le raffiche di vento hanno raggiunto igli 82 chilometri orari. Le strutture divelte dal vento sono cadute sul pubblico. Il festival, che avrebbe dovuto accogliere 320 mila persone, è stato sospeso.

Un fallecido y 17 heridos, 9 de ellos graves, en el Medusa festival. Por el reventón cálido y la caída de estructuras. pic.twitter.com/0Hfat8BJof — ?????n? s???? nu?? (@M_ReyesGuevara) August 13, 2022

"Siamo sconvolti per quanto è successo. Vogliamo esprimere le nostre profonde e sincere condoglianze ai familiari e agli amici colpiti", si legge in una nota della direzione del Festival. Gli organizzatori spiegano di avere immediatamente dato disposizioni, visto il vento eccezionale, di sgombrare l'area concerti per garantire la sicurezza di assistenti, lavoratori e artisti. Questo però non è bastato a evitare la tragedia.

