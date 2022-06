Medvedev insulta Draghi, Macron e Scholz: "Mangiatori di spaghetti, rane e salsicce"

"Agli europei, grandi mangiatori di rane, salsicce e spaghetti, piace visitare Kiev. Inutilmente". Così, Dmitry Medvedev, ex presidente della Federazione russa e Vice Presidente del Consiglio di sicurezza russo ha commentato la visita nella capitale ucraina di Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Mario Draghi che oggi hanno portato il sostegno europeo al popolo ucraino e al presidente Volodymyr Zelensky.

L'ex presidente ha cavalcato dunque gli stereotipi più triti su Francia, Germania e Italia per criticare la missione dei tre leader a Kiev. "Hanno promesso l'adesione dell'Ucraina all'Ue e obici datati, si ubriacano di horilka (vodka ucraina, ndr), tornano a casa in treno, come cento anni fa", ha scritto su Twitter non curandosi granché della diplomazia. "Va tutto bene", ha aggiunto, ma questa missione "non avvicinerà l'Ucraina alla pace. Il tempo stringe".

Le frasi contro gli Occidentali: "Li odio, sono dei bastardi"

Medvedev non è certo nuovo a uscite discutibili. Solo una decina di giorni fa ad esempio ha pronunciato uno sproloquio durissimo contro gli Occidentali: "Li odio, sono dei bastardi degenerati, vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire". Non pago con un post su Telegram si è poi scagliato contro la Commissione europea per l'adozione del sesto pacchetto di sanzioni che adottato "per fare a pezzi l'economia russa". L'attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo è tra i più accesi sostenitori di Putin. E pensare che da presidente, era considerato il leader dei liberali del regime: ora si distingue per dichiarazioni in un linguaggio estremamente violento arrivando a minacciare il ricorso della Russia all'atomica.