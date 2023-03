Erutta il vulcano Merapi: colonna di fumo e cenere alta chilometri

Il Monte Merapi in Indonesia, uno dei vulcani più attivi del mondo, ha eruttato oggi, sabato: fumo e cenere hanno ricoperto i villaggi vicino al cratere. In Indonesia ci sono 130 vulcani attivi.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime, secondo le fonti ufficiali. Le immagini trasmesse dall'emittente locale Kompas TV hanno mostrato case e strade ricoperte di cenere in un villaggio vicino al vulcano, situato sull'isola di Giava, vicino alla "capitale culturale" dell'Indonesia, Yogyakarta.

L'osservatorio del vulcano Merapi ha stimato che la nube di cenere abbia raggiunto i 3.000 metri sopra la vetta.

Poche ore fa, una serie di voluminosi flussi piroclastici hanno interessato il fianco sud-occidentale del vulcano #Merapi, in Indonesia. Tali flussi hanno provocato un'ingente ricaduta di cenere nelle città e nei villaggi presenti intorno al vulcano.pic.twitter.com/feKIzEKXDN — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) March 11, 2023