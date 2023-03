I mercenari Wagner avrebbero ucciso nove cittadini cinesi in una miniera d'oro

Diversi uomini armati hanno preso d'assalto una miniera d'oro gestita da cittadini cinesi a Chimbolo, nella Repubblica Centrafricana, uccidendo nove persone di nazionalità cinese e ferendone altre due. L'assalto al sito d'estrazione della cinese Gold Coast Group è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 marzo quando gli uomini armati hanno superato il valico le guardie e hanno aperto il fuoco. La miniera era stata aperta solo pochi giorni prima e a pochi giorni di distanza dal rapimento di tre cittadini cinesi avvenuto nella parte occidentale del paese, vicino al confine con il Camerun. Le autorità locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull'attacco, né vi è stata alcuna rivendicazione di responsabilità.

I sospetti però sono subito ricaduti sulla Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento (Cpc), che è attiva nella zona e lancia regolarmente attacchi alle forze armate del Paese. Senza fornire prove però la Cpc, il gruppo ribelle filofrancese nato nel dicembre 2020 per rovesciare il presidente Faustin Archange Touadera, ha negato la responsabilità per l’attacco al sito minerario di Chimbolo e ha a sua volta accusato i mercenari russi del Gruppo Wagner di essere dietro la violenza. Nel 2020, Touadera aveva chiesto aiuto a Mosca dopo che i gruppi armati avevano preso il controllo di due terzi del Paese, preparando l'assalto alla capitale Bangui, nell'ambito della guerra civile che ha travolto il Paese dal 2013.

Secondo quanto riferito dal Cpc in una nota, le informazioni che circolano sui social network "sono false e l’attacco è stato pianificato ed eseguito dai mercenari russi di Wagner e dal ministro del Bestiame e della salute animale, Hassan Bouba Ali, per una taglia di 50 mila dollari. I responsabili dell’attacco sono gli elementi del colonnello Kiri e del colonnello Sanda Salambai, noti anche come russi neri", si legge nella dichiarazione. I ribelli del Cpc sostengono che i mercenari russi abbiano pianificato l’attacco "per spaventare i cinesi che erano presenti nel Paese prima che arrivassero i russi".

Dura la condanna cinese. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità della Repubblica Centrafricana di "punire con severità" gli autori dell'attacco a miniera d'oro costato la vita a nove cittadini cinesi. Xi, in particolare, "ha dato istruzioni importanti, chiedendo uno sforzo a tutto campo per curare i feriti, gestire le conseguenze in modo tempestivo, punire severamente i colpevoli in conformità con la legge e garantire la sicurezza dei cittadini cinesi", ha riferito in una nota un anonimo portavoce del ministero degli Esteri cinese, confermando la vicenda e il numero di concittadini coinvolti.

Il ministero degli Esteri cinese aveva già avvertito i suoi concittadini presenti nella Repubblica Centrafricana di evitare i viaggi in aree al di fuori di Bangui, chiedendo alle sue imprese presenti nelle aree di crisi di evacuare. I continui episodi in cui vengono presi di mira i cinesi hanno spinto il presidente della Repubblica Centrafricana a pianificare un viaggio in Cina nel tentativo di rassicurare gli investitori.

Non è la prima volta infatti che i cinesi finiscono nel mirino delle violenze dei ribelli. Nel 2020, due cittadini cinesi sono morti quando i residenti locali hanno guidato una rivolta contro una miniera gestita dai cinesi a Sosso Nakombo. E nel 2018, tre cittadini cinesi sono stati uccisi, dopo che un leader locale è morto in un incidente in barca mentre accompagnava minatori cinesi in un sito d'estrazione.

La Repubblica Centrafricana rimane uno dei paesi più poveri del mondo nonostante la sua vasta ricchezza mineraria di oro e diamanti. Diversi gruppi ribelli hanno operato impunemente in tutto il Paese in dieci anni di guerra civile guerra, ostacolando le attività minerarie da parte di compagnie straniere.