I mercenari di Wagner pubblicano un video dell'esecuzione di un soldato traditore

I social network sono un potente megafono per le barbarie commesse dai soldati russi in Ucraina. Soprattutto se queste vengono compiute dalla brigata Wagner, il gruppo di mercenari russo impegnato nella guerra lanciata dal leader del Cremlino lo scorso 24 febbraio.

I mercenari di Wagner hanno pubblicato sui suoi canali social un video raccapricciante dell'esecuzione di un loro stesso miliziano che aveva disertato, fuggendo a Kiev. Nella clip (che decidiamo di non pubblicare, ndr.) si vede un uomo, identificato dai mercenari con il nome di Evgeny Nuzhi e accusato di tradimento, venire ucciso a martellate in testa. Nel video si vede il soldato russo con la parte laterale della testa appoggiata ad una pietra venire colpito dai carnefici con una mazza che lo fa morire sul colpo. Le terribili immagini, notano gli osservatori, sono un modo con cui la Wagner avverte chiunque decida di disertare.

Secondo il portale Nexta, Nuzhi, 55 anni, è stato catturato dalle forze ucraine mesi fa e una volta prigioniero ha espresso il desiderio di combattere Putin. Ciò che non è ancora trapelato è dove sia caduto nelle mani dei mercenari. Una versione indica che sia arrivato in territorio russo nell'ambito di uno scambio di prigionieri venerdì scorso e che sia stato subito identificato dal Gruppo Wagner.

Il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, molto vicino al presidente russo, ha commentato il video sui social: "Per quanto riguarda colui che è stato ucciso con un martello, questo spettacolo mostra che non ha trovato la felicità in Ucraina, ha incontrato persone scortesi ma giuste. Penso il titolo di questo video sia 'Il cane merita la morte del cane'".