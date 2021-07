Perché Angela Merkel dice no all'obbligo del vaccino in Germania

La Germania, ha fatto sapere Merkel, non intende seguire l'esempio della Francia e altri Paesi che hanno introdotto l'obbligo del vaccino per alcune categorie di persone, ma ha rivolto un appello a tutti i tedeschi a vaccinarsi o invitare gli altri a vaccinarsi. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, annunciando anche l'estensione del pass sanitario ad agosto a caffè, ristoranti, centri commerciali, aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche.

"Non abbiamo intenzione di procedere sulla strada proposta dalla Francia. Abbiamo detto che non ci sarà un obbligo di vaccino", ha ribadito Merkel rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa al Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco. La Germania, ha detto Merkel, farà affidamento sulla "volontà" della popolazione tedesca, ricordando che "nessuno è protetto da solo" e spiegando di non credere che il governo tedesco possa "guadagnare fiducia" seguendo un percorso simile, mentre si potrebbero ottenere più risultati continuando a "pubblicizzare" l'importanza della vaccinazione e facendo in modo che più tedeschi possibili diventino una sorta di "ambasciatori" del vaccino, "sulla base della propria esperienza", nei confronti degli indicisi. "Più saremo vaccinati, più saremo liberi, più potremo vivere di nuovo", ha aggiunto Merkel.

La strategia della Germania

Merkel, durante il suo intervento, ha parlato della possibiltià che vi siano nuove mutazioni anche più pericolose e "già contro la variante Delta l'efficacia dei vaccini è un po' più bassa". Bisogna "continuare a osservare la situazione" anche a livello globale, ha concluso la cancelliera, ricordando che "finora le varianti sono arrivate in Germania da altri Paesi del mondo".

Dopo un avvio lento della campagna vaccinale all'inizio di quest'anno, la Germania ha poi accelerato e ad oggi risultano completamente vaccinati il 42,6% degli adulti, mentre almeno il 58,5% ha ricevuto almeno una dose. La variante Delta ha fatto il suo ingresso anche in Germania e il Robert Koch Institut ha affermato che almeno l'85% degli adulti dovrà essere vaccinato per raggiungere l'immunità di gregge.

In Germania, ha ricordato Merkel, abbiamo "ancora una bassa incidenza del Covid, ma i casi aumentano. Il fattore R0 è di nuovo sopra l'1. La probabilità che arrivi una nuova mutazione è molto alta". La pandemia, ha aggiunto, "non è finita" anche se la situazione "è cambiata", perché "il vaccino funziona" soprattutto nell'evitare decorsi molto gravi. "Notiamo che il numero dei casi non è più così tanto legato a decorsi gravi della malattia", ha aggiunto. Sulla questione della rilevanza del parametro dell'incidenza, la cancelliera ha spiegato: "Certo che l'incidenza è ancora importante", ha spiegato, ma lo sarà anche in combinazione con altri indicatori. "L'obiettivo era e resta evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie", ha ricordato.

In caso di una nuova ondata in autunno, ha spiegato la cancelliera, "faremo ovviamente tutto il possibile per evitare un nuovo lockdown". "Non è detto che accada - ha affermato Merkel - per questo ripeto che è necessario continuare a rispettare le regole di distanza e di igiene e di continuare ad areare gli ambienti anche se la quota dei vaccinati cresce".