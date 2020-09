"Viaggiate in Italia, è un Paese sicuro": l'elogio di Angela Merkel

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i propri concittadini ad evitare viaggi all'estero nelle zone ad alto rischio coronavirus in vista delle vacanze autunnali, definendo allo stesso tempo l'Italia come una destinazione sicura. Le persone sono "molto attente in Italia" e agiscono "con grande cautela", ha dichiarato la Merkel che ieri ha incontrato i leader dei sedici governi regionali.

Merkel consiglia ai tedeschi di fare le vacanze in Italia

"Le parole della cancelleria Angela Merkel con le quali rivolgendosi ai suoi connazionali consiglia di viaggiare in Italia perché considerata una destinazione sicura in cui 'si agisce con grandissima cautela' sono un segnale di grande importanza e di un apprezzato riconoscimento della responsabilità e coerenza adottate finora dal nostro Paese", ha dichiarato la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli.

In Germania, intanto, il governo federale e i Laender hanno stabilito di limitare la partecipazione alle feste e agli eventi pubblici e nei locali pubblici a 50 persone, nel caso la circoscrizione di appartenenza abbia più di 35 nuove infezioni per 100mila abitanti in sette giorni. La decisione è frutto di un incontro in video-conferenza tra i ministri-presidenti dei Laender tedeschi e la cancelliera. Nelle feste private viene invece consigliata la partecipazione di un massimo di 25 persone.

Nel caso di un’evoluzione dell’epidemia con oltre 50 nuove infezioni per 100mila abitanti in sette giorni in una circoscrizione saranno stabilite nuove misure. "Vogliamo lavorare in modo mirato nelle regioni e su scala locale. Non vogliamo più un lockdown generalizzato", ha detto Angela Merkel.