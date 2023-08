Il corridoio del grano ucraino nel Mar Nero messo alla prova

Una nave da carico piena di grano ha lasciato il porto meridionale di Odessa, mettendo alla prova il corridoio umanitario annunciato dall'Ucraina la scorsa settimana. Il ministro delle Infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov, ha dichiarato che la Joseph Schulte, battente bandiera di Hong Kong, è partita ieri da uno dei tre porti che hanno partecipato all'accordo di esportazione di cereali, dal quale la Russia di Vladimir Putin si è ritirata il mese scorso. L'imbarcazione, che era bloccata dal febbraio del 2022, quando è scoppiata la guerra, sta percorrendo un corridoio temporaneo che l'Ucraina ha chiesto all'Organizzazione marittima internazionale (Imo) di ratificare.

Poiché i rischi sono elevati per gli operatori, Kiev ha assicurato che "fornirà garanzie di risarcimento per i danni" eventuali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accolto con favore lo sviluppo. "L'Ucraina ha appena compiuto un passo importante verso il ripristino della libertà di navigazione nel Mar Nero", ha dichiarato sui social media.Il governatore della regione di Odessa ha dichiarato ieri però che i droni d'attacco russi hanno danneggiato le strutture per il grano in un porto fluviale vicino al confine con la Romania. L'aeronautica militare ha dichiarato di aver abbattuto 13 droni russi sopra Odessa e la vicina regione di Mykolaiv.

Mosca lo scorso 17 luglio ha deciso di porre fine alla sua partecipazione a un accordo che aveva permesso all'Ucraina di esportare il suo grano via mare nonostante il blocco navale della Federazione, mettendo fine al patto che aveva contribuito a mantenere stabili i prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale. L'accordo era stato mediato nel luglio 2022 dalle Nazioni Unite e dalla Turchia per contribuire ad alleviare la crisi alimentare globale in seguito all'invasione iniziata il 24 febbraio dello scorso anno. Dopo che il Paese guidato da Vladimir Putin ha abbandonato l'accordo, ha iniziato a colpire i porti ucraini e le infrastrutture cerealicole sul Mar Nero e sul Danubio, facendo impennare i prezzi globali del grano. I funzionari ucraini affermano che Mosca ha colpito 26 strutture portuali, cinque navi civili e 180mila tonnellate di grano solo nei primi nove giorni dalla rottura del patto.

