La salvezza sottoterra

Rifugiati in metro a Kharkiv (foto Twitter)

A migliaia ammassati, tra le scale, i tornelli e le banchine. Bambini che piangono, anziani seduti nei vagoni inermi sui binari, capannelli spontanei di chi cerca conforto nel buio che avanza. Vicinanza. Un assembramento che fino a qualche giorno fa avrebbe spaventato oggi è il simbolo di chi si aggrappa alla vita, rintanandosi nei sotterranei di una metropolitana per sfuggire alle bombe.

C’è chi si abbraccia, chi cerca di riposare. C’è persino chi riesce a strappare una risata a chi gli è vicino. Le immagini che giungono dalla metropolitana di Kiev sono un pugno allo stomaco. Mai avremmo pensato di vedere con i nostri occhi moderni, forgiati nella comodità dell’immobilismo contemporaneo, la guerra così vicina alla nostra porta. Mai avremmo pensato di rivederci, rintanati sottoterra, con un cellulare in mano in attesa che il pericolo cessi. Avevamo visto i bunker in qualche film o appreso della loro esistenza sui libri di storia. Oggi, in una società iperconnessa, grazie ai social networks, ci è permesso toccare con mano il tragico destino di chi si protegge da una guerra. Non i profughi ammassati sui confini dell’Europa, non gli afghani oppressi dai talebani, non le guerre intestine del continente africano.

Rivedersi tra le famiglie spaventate della metropolitana ucraina, tra bambini timorosi e cani al guinzaglio, è decisamente molto più facile. Mentre le sirene annunciano un attacco imminente da parte dei russi, le persone che si rintanano sottoterra sono sempre di più. La metropolitana, mezzo veloce per eccellenza, diventa di colpo luogo di attesa, di speranza e sofferenza allo stesso tempo. L’immobilismo regna sovrano sottoterra. E pensare che da millenni l’uomo nel ventre della Terra ci seppellisce i suoi morti. Oggi sottoterra, in uno spazio ordinario come la metropolitana di una capitale europea, si confida nella vita, aspettando la salvezza.