Rallentano e fanno vincere all'avversario la mezza maratona di Pechino

Nelle ultime battute all'arrivo del traguardo, il corridore cinese rimane indietro e uno dei suoi avversari, che indossa la casacca del Kenya, gli fa cenno con la mano di proseguire mentre con l'altra indica agli altri atleti di rallentare il passo per regalare metri preziosi al maratoneta della Repubblica popolare. È quanto successo il 14 agosto alla mezza maratona di Pechino, in Cina, e la vicenda ha come protagonisti il maratoneta cinese He Jie, medaglia d'oro della maratona dei Giochi Asiatici del 2023, i kenioti Robert Keter e Willy Mnangat e l'etiope Dejene Hailu. Il corridore cinese ha vinto con un solo secondo di vantaggio sui suoi avversari.

L'episodio non è sfuggito all'attenzione degli operatori che riprendevano con la telecamera l'arrivo degli atleti al traguardo. Nel filmato è evidente quanto accade e le immagini lasciano davvero pochi dubbi: i tre corridori africani indicano il traguardo e apparentemente salutano He che è davanti a loro, mentre sembrano rallentare la falcata.

Il video è diventato virale sui social media, portando la società organizzatrice dell'evento, il Beijing Sports Competition Management and International Exchange Center, ad aprire un'indagine sul caso. "Stiamo indagando e renderemo pubblici gli esiti dell'inchiesta non appena saranno disponibili", ha detto all'agenzia stampa AFP una fonte, che ha voluto rimanere anonima.

Lo sportivo cinese è stato sommerso da un'ondata di commenti negativi sul social media cinese Weibo, dove alcuni utenti che hanno definito imbarazzante la performance di He Jie. Dal canto suo, He ha riferito di non aver "mai partecipato prima a una mezza maratona, quindi questa volta ho voluto stabilire un record personale", aggiungendo di aver considerato l'evento come "una sessione di allenamento in vista delle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024", in programma dal 26 luglio all'11 agosto.

Non è la prima volta che accadono simili episodi in Cina. Nel 2018, durante una mezza maratona nella città meridionale di Shenzhen, 258 corridori avevano preso delle scorciatoie e strade non ufficiali per raggiungere il traguardo. Nel 2019, invece, una donna è stata filmata mentre guidava una bicicletta a noleggio durante la maratona internazionale di Xuzhou, nella Cina orientale. I funzionari di gara le hanno ordinato di scendere dal mezzo. Ordine immediatamente violato: la "sportiva" è salita poco dopo sul mezzo.