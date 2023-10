Mia Schem, il video della ragazza ostaggio di Hamas: "Portatemi via da qui"

"Sono Mia Schem, ho ventuno anni, sono originaria di Shoham. In questo momento sono a Gaza". Hamas ha diffuso il primo video di una israeliana in ostaggio a Gaza. Le immagini mostrano la giovane con i capelli sciolti, prima a letto e poi seduta. Racconta di essere stata rapita mentre tornava da una festa a Sderot, cittadina non lontano dalla Striscia.

"Mi sono gravemente ferita a una mano. Mi hanno portato in un ospedale qui a Gaza. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile, dalla mia famiglia: i miei genitori, i miei fratelli. Per favore fatemi uscire di qui il più velocemente possibile", è l'appello della donna nelle mani dei miliziani di Hamas.

L'esercito israeliano (Idf) ha comunicato che la famiglia della 21enne è informata dello stato di detenzione della figlia. "Si presentano come un'organizzazione umanitaria, ma sono terroristi", è stato il commento dell'Idf. Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha detto che nella Striscia ci sono circa duecento ostaggi in mano ad Hamas e altri cinquanta in mano ad altre "fazioni della resistenza". Secondo un lancio battuto ieri sera dall'agenzia Reuters, Hamas avrebbe chiesto il rilascio di seimila prigionieri nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi catturati durante le incursioni del 7 ottobre scorso.

