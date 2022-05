Bimba si finge morta sporcandosi col sangue dell’amica uccisa e si salva dalla strage

Miah Cerrillo è sopravvissuta alla strage di Uvalde fingendosi morta dopo essersi spalmata addosso il sangue di una compagna di scuola agonizzante. Lo ha raccontato la famiglia della 11enne statunitense alla stampa locale, aggiungendo che ora la ragazza è sotto shock: "Passa la notte in preda alla paura, dicendo al padre di prendere la pistola perché l'uomo verrà a prenderci".

In seguito alla tragedia, Miah è stata trasportata in ospedale e dimessa poco dopo. Sul corpo porta le ferite di una tragedi: il fianco sinistro della giovane, dal collo alla schiena, è stato lacerato da piccoli frammenti di proiettile, mentre i suoi capelli sono stati bruciati dagli spari.

La strage di Uvalde

Secondo quanto raccontato dalla stessa sopravvissuta dopo che Salvador Ramos ha fatto irruzione nella sua classe e ucciso i compagni e le insegnanti, la ragazza ha escogitato una tecnica di sopravvivenza: si è sdraiata sopra la sua amica in modo che Ramos pensasse che fossero entrambe morte. All'inizio, la compagna respirava ancora, ma poi sarebbe morta prima che arrivassero i soccorsi.

Intanto negli Usa monta la polemica per i presunti ritardi dei soccorsi e dell'intervento delle forze dell'ordine: l'autore della strage sarebbe infatti rimasto per almeno un'ora dentro la scuola elementare prima che un team delle forze dell'ordine lo uccidesse. Secondo quanta riporta Reuters, gli ultimi dettagli ufficiali dal Texas Department of Public Safety configurano uno scenario più preciso di quanta accaduto rispetto i resoconti iniziali della polizia e sollevano dubbi sulle misure di sicurezza nella scuola e sulla risposta rapida delle forze di polizia.

Il distretto scolastico di Uvalde, circa 80 miglia (130 km) a Ovest di San Antonio, adotta una misura precauzionale di chiusura di tutte le entrate, incluse le porte delle classi. Ma uno studente ha riferito a Reuters che alcune porte erano state lasciate aperte il giorno della sparatoria, martedì, per permettere ai genitori di andare e venire perché era un giorno di premiazione. Una nuova dettagliata cronologia viene anche da video che mostrano genitori disperati fuori la Robb Elementary School durante l'attacco. Alcuni genitori chiesero ai poliziotti di agire, e alcuni padri dovettero essere trattenuti dalle stesse forze dell'ordine.