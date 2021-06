Miami, è crollato un palazzo di 11 piani

Non erano ancora le 3 di notte. Un'ala di un palazzo di 11 piani è crollata a Miami su Collins Avenue a Surfside, riferiscono fonti dei soccorsi della contea. Sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorso della contea e delle città circostanti. Il crollo è avvenuto in piena notte, si temono vittime.

La polizia di Miami Beach ha riferito che il crollo è avvenuto alle 2 del mattino al numero 8777 di Collins Avenue, dove si trovano le Champlain Towers, un condominio di un centinaio di appartamenti di fronte alla spiaggia. L'edificio si trova un isolato a nord dei confini della città di Miami Beach, nella località di Surfside, a sud di Bal Harbour, dove sorgono numerosi condomini e motel.

Si temono vittime. Le immagini che arrivano dalla Florida sono impressionanti.

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific. pic.twitter.com/pwLy5fepR0

Il crollo è avvenuto nel cuore della notte. Sono un centinaio i vigili del fuoco che stanno operando sul posto.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X