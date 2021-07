Non si scava più tra le macerie del palazzo crollato: sospese le ricerche dei sopravvissuti

E' calato il sielnzio sul luogo del disastro che ha scosso la Florida. Le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie del condominio crollato di Surfside in Florida sono state ufficialmente sospese e la città di Miami si prepara a demolire il resto dell'edificio. Lo riportano i media locali. Gran parte dell'edificio di 12 piani delle Champlain Towers South è crollato in pochi secondi nelle prime ore del mattino del 24 giugno mentre i residenti presenti dormivano.

124 persone disperse dopo il crollo di Miami

Secondo le ultime comunicazione dei funzionari impegnati nei soccorsi, il bilancio delle vittime è di 24 persone estratte senza vita dalle macerie. Ma 124 persone risultano ancora disperse. Purtroppo nessun sopravvissuto è stato estratto dalle macerie dopo il crollo. L'assistente capo dei vigili del fuoco di Miami, Raide Jadallah, ha comunicato ai parenti delle vittime che le operazione di soccorso sono state interrotte sabato pomeriggio e non riprenderanno.

Tre anni fa nel complesso condominiale Champlain Towers South crollato nel cuore della notte di giovedì a Miami erano state segnalate prove di allarmanti "gravi danni strutturali" con crepe e sgretolamenti delle colonne, delle travi e delle pareti del garage che si trovava sotto l'edificio di 13 piani. Lo ha raccontato il New York Times che ha visionato il rapporto dell'ingegnere che aveva fornito la propria consulenza nel progetto di ristrutturazione milionario che sarebbe dovuto iniziare a breve per porre rimedio ai danni causati al cemento e alle armature da anni di esposizione all'azione corrosiva della salsedine portata dalle mareggiate e degli uragani che colpiscono la Florida. Proprio per questo a Miami tutti gli edifici devono essere "ricertificati" dopo i 40 anni di vita, una normativa introdotta dopo un precedente crollo avvenuto nel 1974.

Un altro edificio simile è sotto esame

Dopo che le autorità di Miami hanno deciso di demolire la parte restante del condominio di 15 piani crollato la settimana scorsa, causando la morte di 22 persone, anche un altro edificio simile è sotto esame. In base alle ultime certificazioni presentate all'amministrazione di Miami, le autorità hanno deciso che il condominio Crestview Towers non è sicuro e hanno ordinato l'immediata evacuazione e chiusura dell'edificio. La decisione è stata presa in seguito al crollo delle Champlain Towers a Surfside, che ha decretato la revisione di tutti i condomini dell'area oltre i cinque piani, riferisce la Cnn. Crestview Towers, 156 appartamenti costruiti nel 1972, non è stato ritenuto sicuro dal punto di vista elettrico e strutturale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato oggi al Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, un messaggio in occasione del 4 luglio in cui rilancia l'importanza della "forza del partenariato tra Washington e Roma" e ha espresso il suo cordoglio per le vittime del crollo della torre del del Champlain Towers South Condo a Miami.