Michael Wright morto di Covid a 54 anni. La foto toccante dal letto d'ospedale: "Spero possa salvare delle vite"

Il Covid ha ucciso Michael Wright, veterano di 54 anni la cui foto - disteso a pancia in giù in un letto di ospedale - era stata pubblicata lo scorso 22 novembre dal quotidiano “The Star Tribune” ed aveva toccato il cuore di molti americani. Ad annunciare il decesso, avvenuto lo scorso 8 dicembre, è stata Miranda Carlson, figliastra dell’uomo, con un post su GoFundMe. Wright era stato ricoverato al Regions Hospital di Saint Paul, in Minnesota, il 10 novembre.

La foto scattata dalla fotografa Leila Navidi lo ritraeva in posizione prona, sofferente, mentre lottava per respirare in un letto del reparto di terapia intensiva. “Spero che la foto di Michael abbia salvato delle vite”, ha scritto su Twitter l’autrice dello scatto.

Wright soffriva di bronchite cronica. Ha lottato per quasi un mese, ma alla fine si è dovuto arrendere al “mostro”. “L'8 dicembre il Signore lo ha voluto con sé in paradiso. Per fortuna mia madre è riuscita ad essere al suo fianco” ha scritto Miranda Carlson nel ricordare il grande amore di suo madre, Lynn Wright , un uomo che descrive come un punto di riferimento per tutta la famiglia.

“Per mia madre è un dolore diverso da qualsiasi cosa abbia mai provato”, si legge nel post. “E al dolore si aggiunge la preoccupazione per tutte le spese che ora si troverà ad affrontare. Da sola. Michael aveva solo 54 anni, mia madre 48, non erano pronti ad una cosa del genere. Pensavano di dover vivere una vita lunga e bella insieme”.

For those who remember my photo of Michael Wright struggling to breathe in the ICU last month, an update: He tragically lost his battle with COVID earlier this week. I hope that Michael's photo saved lives. If you would like to help out his family ---> https://t.co/tezdP8KX7b pic.twitter.com/lFMiz7yh0M