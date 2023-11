In migliaia marciano su Gerusalemme per gli ostaggi: "Riportateli a casa a ogni costo"

Le famiglie degli ostaggi israeliani e migliaia di cittadini sono arrivati in corteo a Gerusalemme al termine di una marcia di cinque giorni per fare pressione sul governo affinché faccia maggiori sforzi per liberare coloro che sono stati fatti prigionieri da Hamas a Gaza. I circa 30mila manifestanti, nella marcia che si è svolta lungo la principale autostrada Tel Aviv-Gerusalemme, chiedono che si "faccia tutto il possibile per riportare indietro gli ostaggi", ha detto Noam Alon, 25 anni, stringendo una foto della sua ragazza rapita, Inbar. "Ci aspettiamo che ci incontrino, che ci dicano come intendono farlo", ha detto. "Non possiamo aspettare oltre, quindi chiediamo che lo facciano subito, che paghino qualsiasi prezzo per riportare indietro gli ostaggi".

Si ritiene che circa 240 persone, da neonati ad anziani, compresi cittadini stranieri, si trovino nella Striscia di Gaza dopo essere stati presi in ostaggio dal gruppo islamista durante il raid del 7 ottobre contro villaggi e basi dell'esercito del sud di Israele, in cui sono state uccise 1.200 persone. Molti parenti e amici dei dispersi temono che vengano ferito o uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza, mentre il governo afferma che l'offensiva aumenta le possibilità di recuperarli, forse attraverso uno scambio di prigionieri mediato. Tra coloro che hanno marciato verso Gerusalemme c'era il leader dell'opposizione centrista Yair Lapid, che è stato per lo più favorevole alla guerra ma ha chiesto le dimissioni del premier Benjamin Netanyahu. Miki Zohar, membro del gabinetto e del partito di Netanyahu, è stato contestato venerdì quando ha fatto visita ai manifestanti in un'area di sosta.

Hamas, che nei primi giorni di guerra aveva minacciato di giustiziare gli ostaggi come rappresaglia per gli attacchi aerei israeliani, ha poi dichiarato che alcuni di loro sono stati uccisi dai bombardamenti di Tel Aviv. Ciò ha alimentato l'ansia degli attivisti e dei parenti che chiedono al governo israeliano di accelerare qualsiasi scambio di prigionieri e la frustrazione per l'insistenza di Netanyahu sulla necessità di discrezione nei negoziati mediati dal Qatar e dall'Egitto.

"Il ritorno in Israele degli ostaggi è la priorità suprema, e precede anche la demolizione di Hamas", ha detto ad una delegazione di familiari degli ostaggi il ministro Gadi Eisenkot, che fa parte del gabinetto di guerra di Israele. "La demolizione di Hamas richiede tempo, e per gli ostaggi non c'è tempo da perdere". Eisenkot ha aggiunto che la leadership israeliana se ne occupa "giorno e notte".

Continua a leggere su Today.it