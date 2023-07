Migranti abbandonati e morti di caldo e sete nel deserto

Morti nel deserto di stenti, fame e sete. Cinque corpi di migranti subsahariani sono stati recuperati in un'area vicino al confine tra Libia e Tunisia. Il ministero degli Interni libico ha spiegato che i corpi sono stati trovati durante i pattugliamenti nelle zone di confine con la nazione vicina tra Dahra e Tawilat Al-Rutba. Le tremende immagini del ritrovamento, registrate dalla guardia di frontiera di Tripoli, sono state condivise dalla Ong Refugees in Libya. "È difficile distogliere lo sguardo da queste scene di genitori che muoiono accanto ai loro figli. Pochi giorni fa è toccato a Fati Dosso e Marie, oggi è toccato a un padre senza volto, a suo figlio e ad altri due compagni a cui è stata ingiustamente rubata la vita", ha scritto l'associazione su Twitter.

La foto dei cadaveri della 30enne Fati Dosso e di sua figlia si soli sei anni era stata scattata da un giornalista libico e ha fatto il giro del mondo. A quanto pare la donna, ivoriana e il cui marito risulta ancora disperso, dopo vari tentativi di attraversare il Mar Mediterraneo dalla Libia negli ultimi anni, aveva alla fine rinunciato e deciso con il compagno di crescere la propria figlia in Tunisia. Come racconta Focus on Africa la famiglia era però stata cacciata dall’accampamento dove viveva da un anno e costretta a fuggire verso il confine, quindi nel deserto.

Decine di africani subsahariani sono bloccati vicino al confine libico e dicono che le autorità tunisine li hanno portati in quella zona dalla città di Sfax all'inizio del mese. Il governo tunisino li ha poi trasferiti in rifugi in due città, ma i gruppi per i diritti hanno affermato che decine di persone sono ancora bloccate lì in condizioni molto difficili, affamate e assetate in un'ondata di caldo senza precedenti. A febbraio, il presidente tunisino Kais Saied, che governa con pieni poteri avendo esautorato il Parlamento dai suoi, ha denunciato l'immigrazione clandestina di africani subsahariani nel suo Paese, affermando che essa mirava a modificare la composizione demografica della Tunisia.

Ora è a lui che il premier italiano, Giorgia Meloni, insieme all'Unione europea, vogliono affidarsi per fermare i flussi migratori diretti verso le coste dell'Europa, con gli sbarchi in Italia che sono in aumento quest'anno, con oltre 83mila persone arrivate in maniera irregolare nel nostro Paese rispetto alle circa 34mila dello stesso periodo del 2022. L'Ue e la Tunisia, uno dei principali punti di partenza per i migranti, hanno firmato la settimana scorsa un accordo di "partenariato strategico" che prevede la repressione dei trafficanti di esseri umani e il rafforzamento delle frontiere. L'Europa ha promesso un miliardo di euro per aiutare la nazione a far fronte alle conseguenze di una terribile crisi economica che la sta attanagliando, con 100 milioni di euro destinati ufficialmente alla lotta contro la migrazione irregolare.

Lo scorso fine settimana alla Farnesina Meloni ha organizzato la Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni per discutere con i leader di quasi tutti gli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d'Africa della gestione dei flussi. Le ong hanno criticato sia la conferenza organizzata dall'Italia che il partenariato strategico stipulato da Bruxelles con Tunisi, accusando il nostro Paese e l'Europa di fare patti con dittatori come Saied sulle spalle dei migranti.

It is hard to look away from these scenes of parents dying alongside their children.



A few days ago it was Fati Dosso and Marie, today it is yet a faceless father, his son and two more companions whose lives have been unjustly stolen.



