Perché l'Italia è la meta preferita per i migranti del Bangladesh

La loro economia cresce velocemente e il Pil potrebbe raddoppiare entro il 2030. Eppure migliaia di cittadini continuano a partire affrontando il mare e scegliendo l'Italia come posto dove ricostruirsi una vita. Sono i migranti provenienti dal Bangladesh che secondo i dati hanno nell'Italia il punto d'approdo preferito. A rivelarlo sono i dati dell'agenzia dell'Unione europea Frontex che ha analizzato il flusso delle migrazioni dello scorso anno. Secondo Frontex, sono almeno 8.667 i migranti bengalesi che sono passati per le rotte migratorie. Di questi la maggior parte ha scelto di rimanere in Italia. La rotta più battuta è quella del Mediterraneo centrale, quella cioè che passa per la Libia.

In totale di lì sono passati 7.574, mentre dal Mediterraneo orientale sono passati in 604, e dalla rotta balcanica 437. L'Italia diventa il primo Paese d'approdo e il posto dove la quasi totalità degli arrivati rimane. Il viaggio che sono costretti a fare è di fatto quello di migliaia di cittadini africani che passano per la Libia. Pochi sanno, però, che il Bangladesh e il secondo Paese al mondo per migranti che percorrono quella tratta. In Libia devono vedersela con i trafficanti di essere umani per poi affrontare il mare. Anche la rotta balcanica non è da meno in quanto a traffico di essere umani anche se meno “famosa” e conosciuta solo negli ultimi mesi. Secondo le testimonianze raccolte, si passa dalla Serbia e si arriva generalmente a bordo di un camion. Il viaggio costa dai quattro ai seimila euro. C'è chi fa anche il viaggio passando il confine a piedi ma in quest'ultimo caso i rischi aumentano a dismisura, pur diminuendo i costi.

Le rotte delle migrazioni sono sicuramente il motivo più rilevante per cui molti cittadini bengalesi scelgono l'Italia. Ma il nostro Paese viene scelto anche per effetto di un dato “storico”. Negli ultimi decenni in tantissimi hanno già trovato accoglienza nel nostro Paese. In Italia vivono circa 150mila migranti provenienti dal Bangladesh. I dati sono forniti dall'ambasciata a Roma. “Sono impiegati in vari settori tra cui agricoltura, cantieristica e commercio ambulante”, ha detto a InfoMigrants, l'ambasciatore Shameem Ahsan. Secondo il diplomatico, esiste la percezione che l'Italia sia accogliente nei confronti dei cittadini del Bangladesh e soprattutto che, nonostante si entri in maniera irregolare, si possa ottenere il riconoscimento dopo qualche anno di permanenza.

Dopo una lunga pausa, dal 2020 il governo italiano ha consentito l'assunzione di lavoratori dal Bangladesh sia in categorie "stagionali" che "non stagionali". Secondo una circolare dell'ambasciata del Bangladesh a Roma del mese scorso, l'Italia rilascerà 69.700 visti per 31 Paesi al di fuori dell'Unione Europea, compreso il Bangladesh, quest'anno. La quota per il Paese è però ridotta rispetto al flusso e sarà difficile coprire il reale fabbisogno. Per questo dall'ambasciata chiedono ai propri concittadini di arrivare in Italia per vie legali per non essere oggetto di espulsioni. La reale fattibilità poi di questi provvedimenti d'espulsione è comunque da verificare visto il basso impatto che hanno avuto negli scorsi anni nel nostro Paese.