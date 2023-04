Sui migranti Meloni elogia Sunak: "D'accordo con la vostra stretta"

Sul tema della lotta all'immigrazione irregolare Italia e Regno Unito sono sulla stessa lunghezza d'onda. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni, in visita a Londra dove ha incontrato il premier Rishi Sunak. ''La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è una cosa che i nostri governi stanno facendo molto bene. Io sto seguendo il tuo lavoro e sono assolutamente d'accordo'', sulla gestione dell'immigrazione che il governo britannico sta portando avanti, ha detto il presidente del Consiglio a Sunak prima del bilaterale a Downing street.

Il governo conservatore britannico sta portando avanti una forte stretta contro l'immigrazione, per provare a fermare il numero di sbarchi record sulle coste inglesi. Tra i provvedimenti in discussioni uno che mira a negare a chiunque entri nel Paese irregolarmente di poter fare domanda di asilo. Londra ha stretto poi un patto con la Francia a cui verranno versati 542 milioni di euro in tre anni come contributo per la cooperazione sul contrasto all'immigrazione. Molto discusso il patto stretto invece con il Ruanda, al quale il Regno Unito vuole inviare i migranti che fanno domanda di asilo, per appaltare allo Stato africano l'accoglienza. Per quanto approvato in via definitiva, al momento non è stato ancora effettuato alcun trasferimento, perché il provvedimento è oggetto di una dura battaglia legale, con le associazioni e la Corte europea dei diritti umani che lo ritengono una violazione delle leggi internazionali.

Italia e Regno Unito, che hanno "valori assolutamente allineati", possono lavorare insieme sulle sfide che pone l'attualità, ha affermato il britannico accogliendo la sua ospite. "I valori tra i nostri due Paesi sono assolutamente allineati, motivo per cui possiamo lavorare così bene insieme sulle nostre sfide condivise, sia che si tratti di rispondere all'invasione illegale in Ucraina, dove ancora una volta rendo omaggio alla tua leadership, sia che si tratti di affrontare il tema dell'immigrazione clandestina". I due hanno firmato anche un Memorandum of Understanding. "L'intesa mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari - sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione - e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale", affermano alcune fonti citate dalle agenzie di stampa.

"Italia e Regno Unito sono uniti da una storica amicizia oltreché da forti legami economici e condividono una visione comune su molte questioni internazionali a partire dal forte impegno per la sicurezza e la stabilità dell'Europa, dell'Euro-Atlantico e della più ampia comunità internazionale attraverso un approccio multilaterale con al centro le Nazioni Unite'', hanno poi aggiunto le stesse fonti. Dopo il bilaterale Sunak ha accompagnato Meloni in una visita all'Abbazia di Westminster, che al momento è chiusa al pubblico in vista dell'incoronazione della prossima settimana di Re Carlo III.