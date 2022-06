Almeno 46 morti in un camion abbandonato a bordo strada: dramma a San Antonio

Almeno 46 corpi senza vita di quelli che si ritiene fossero migranti sono stati trovati in un camion abbandonato alla periferia di San Antonio, in Texas. Un funzionario dei vigili del fuoco ha detto che 16 persone, tra cui quattro bambini, sono stati portati in ospedale. I sopravvissuti erano stremati dal caldo. Il clima di San Antonio è torrido nei mesi estivi, ieri le temperature hanno sfiorato i 40 gradi.

San Antonio è una città a 250 chilometri dal confine tra Stati Uniti e Messico, ed è considerata un'importante via di transito per i trafficanti di esseri umani che spesso si servono di camion per trasportare i migranti privi di documenti dopo averli incontrati in aree remote nei pressi del confine.

"Avevano famiglie... e probabilmente stavano cercando di trovare una vita migliore", ha detto il sindaco di San Antonio Ron Nirenberg. "È a dir poco un'orribile tragedia umana". I soccorritori sono arrivati sul posto intorno alle 18:00 ora locale (era ormai notte in Italia) dopo aver ricevuto una telefonata, ha detto ai giornalisti il ??capo dei vigili del fuoco di San Antonio Charles Hood. Un passante aveva sentito grida d'aiuto.

"Non dovremmo aprire un camion e vedere pile di corpi lì dentro. Nessuno di noi viene al lavoro immaginando una csa simile", ha detto. Dell'autista non c'ra traccia, il mezzo non aveva l'aria condizionata funzionante e non c'era acqua potabile all'interno. Secondo quanto riferito dal canale televisivo locale KSAT, il veicolo è stato scoperto vicino ai binari nel Southwest Side di San Antonio.

Nel giro di pochi minuti sono accorsi soccorritori con decine di ambulanze, polizia, vigili del fuoco. Il capo della polizia di San Antonio William McManus ha affermato che un'indagine è stata avviata e tre persone sarebberp già state fermate. Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha detto che tra i feriti trasportati in ospedale ci sono due cittadini guatemaltechi, ma la nazionalità delle vittime non è al momento chiara.

Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha incolpato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le morti, descrivendole come un "risultato delle sue politiche mortali di frontiere aperte". Beto O'Rourke, il candidato democratico in corsa contro Abbott, ha parlato di "notizie devastanti" provenienti da San Antonio e ha chiesto un'azione urgente per "smantellare il traffico di esseri umani e sostituirlo con vie più ampie per la migrazione legale".