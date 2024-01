Otto ore nascosti nella cella frigo di una nave: morti due migranti di soli 16 anni

Sognavano l'Europa, ma sono morti senza vederla. I corpi senza vita di due tunisini di sedici anni sono stati trovati in una cella frigorifera di una nave in partenza per l'Europa. La macabra scoperta è stata fatta ieri, 22 gennaio. Lo ha annunciato alla televisione privata Attessia Tv il direttore regionale della Protezione civile di Tunisi, Mounir Rayani. Il funzionario ha spiegato che quattro adolescenti - tutti tra i 15 e 16 anni - si erano nascosti nella cella frigorifera per "tentare di varcare illegalmente le frontiere" ma sono stati scoperti. Le condizioni di due di loro però erano gravissime.

Gli altri due sono sopravvissuti e sono stati curati, ma sono in condizioni critiche. I ragazzini, secondo quanto comunicato, "hanno trascorso quasi otto ore nella cella frigorifera e sono stati trovati assiderati".