Barcone carico di migranti inghiottito dal mare, decine di dispersi

Ancora stragi del mare, ancora migranti dispersi. Un'imbarcazione con a bordo circa 80 passeggeri è affondata a sud dell'isola di Rodi, nel Mar Egeo. La Guardia costiera greca ha avviato le operazioni di ricerca e sono state salvate 29 persone, ma decine sono i dispersi.

La barca, affondata in acque internazionali a 38 miglia da Rodi, era lunga 15 metri ed era dotata di cabina. Non c'era strumentazione di emergenza. Il barcone era partito dalla costa turca e sarebbe stato diretto in Italia.

Più di mille migranti e rifugiati hanno perso la vita quest'anno nel Mediterraneo, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).