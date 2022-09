Affonda barca con oltre 150 persone: i morti sono decine

Sono 71 i cadaveri dei migranti recuperati a seguito del naufragio della loro imbarcazione al largo delle coste della Siria avvenuta ieri giovedì 22 settembre. Il bilancio è stato diffuso dal ministro della Sanità siriano, e potrebbe ulteriormente aggravarsi. Venti superstiti sono in cura nell'ospedale della città siriana di Tartus. Le autorità hanno riferito che i passeggeri a bordo potrebbero arrivare anche a 170: si tratta di cittadini libanesi, siriani e palestinesi, compresi donne e bambini - erano tra i circa 120-150 passeggeri a bordo della barca naufragata ieri. Non è chiaro che cosa abbia causato l'incidente, per cui è in corso un tentativo di salvataggio. Le autorità hanno riferito che l'imbarcazione era partita da Minyeh, città vicina al porto libanese di Tripoli.

Pare che l'imbarcazione fosse diretta in Europa. La città di Tartus, dove i sopravvissuti sono stati trasportati, si trova a circa 50 chilometri a nord della città portuale libanese di Tripoli. Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il Libano ospita circa un milione e mezzo di rifugiati siriani e quasi 14mila provenienti da altre nazioni, che ne fa il paese con il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo. Tuttavia, il Libano sta affrontando una grave crisi economica, alimentata dal Covid-19 e dall'esplosione nel porto di Beirut del 2020, con oltre l'80 per cento della popolazione che lotta per permettersi cibo e medicine.

La situazione sta avendo un forte impatto sulla popolazione migrante del Paese: molti scelgono di fuggire altrove, anche in Europa. All'inizio di questo mese, sei persone, compresi bambini, sono rimaste uccise quando una barca che trasportava migranti dal Libano verso l'Europa è affondata al largo delle coste della Turchia. La guardia costiera del Paese ha detto che 73 migranti su quattro barche sono stati salvati.