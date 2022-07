Il rimorchio abbandonato in autostrada con centinaia di migranti chiusi dentro: "Stavano per soffocare"

Hanno rischiato di morire nel modo più atroce. Trafficanti hanno abbandonato un rimorchio chiuso con centinaia di migranti (forse addirittura 400, "solo" 200 secondo altre stime) su un'autostrada in Messico. I residenti della zona li hanno aiutati a scendere dal veicolo, secondo quanto riportato dai media, salvandogli la vita. Sul posto sono stati trovati 98 stranieri privi di documenti, tra cui diversi bambini, molti disidratati. Si ritiene che gli altri siano fuggiti, hanno riferito alcuni testimoni ai media messicani.

E' successo nella parte meridionale dello stato di Veracruz. I migranti soccorsi hanno raccontato che prima che il rimorchio venisse aperto l'ossigeno si stava esaurendo e avevano cercato di rompere il tetto. Alcuni di loro hanno riportato ferite quando sono dovuti saltare dal tetto del rimorchio. U na dozzina di persone sono state portate in ospedale a causa di lividi e sintomi di asfissia.

La maggior parte dei migranti proviene da Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela e Haiti. Secondo le autorità, il trailer seguiva la rotta del Golfo del Messico, la più breve per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, e la sua destinazione era la città messicana di Nuevo Laredo al confine con il Texas.