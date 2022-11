Tre migranti hanno viaggiato per 11 giorni sul timone di una nave

Sono sopravvissuti per 11 giorni, viaggiando seduti sulla pala del timone di una nave petroliera, poco sopra la linea di galleggiamento. Tre migranti sono arrivati alle Canarie dopo una traversata di migliaia di chilometri in balia del mare.

Secondo il sito MarineTraffic, la petroliera maltese Althini II è partita da Lagos, in Nigeria, il 17 novembre, ed è arrivata ieri, lunedì 28, a Las Palmas. I tre profughi sono stati trovati in un piccolo spazio situato nella parte alta della pala del timone, all'esterno dello scafo, come hanno riferito i soccorritori. Per 11 giorni i tre migranti sono stati esposti a onde e intemperie rischiando di finire in mare. Una volta arrivati alle Canarie sono stati notati dal servizio di soccorso marittimo spagnolo e portati in ospedale. Mostravano segni di disidratazione e ipotermia.

La foto dei tre profughi seduti sul timone è stata pubblicata dalla pagina Twitter della guardia costiera ("Salvamento marìtimo"). Non è la prima volta che a Las Palmas dei profughi vengono trovati in un punto così pericoloso delle navi commerciali dirette sull'isola. Era già successo a novembre del 2020 (quando tre migranti vennero notati sul timone della nave Ocean Princess II) e un mese prima sulla petroliera norvegese Champion Pula. Entrambi le imbarcazioni erano partite da Lagos.