I poliziotti condannati per aver ucciso e bruciato 17 migranti

Dodici agenti di polizia sono stati condannati in Messico per l'omicidio di 17 migranti guatemaltechi e salvadoregni e due presunti trafficanti di esseri umani, avvenuto nel gennaio 2021 vicino al confine con gli Stati Uniti, nella Stato di Tamaulipas. La sentenza emessa dal magistrato, Patricio Lugo Jaramillo, è arrivata ieri, giovedì 14 settembre, mentre gli anni di pena verranno resi noti soltanto in un'altra udienza prevista per martedì prossimo. Secondo i dettagli riportati dai media locali, corpi delle vittime presentavano segni di ustioni e ferite da arma da fuoco. Una delle vittime aveva anche chiamato i familiari prima di essere ucciso, dicendo di essere inseguito dalla polizia e che gli agenti stavano aprendo il fuoco. Un altro poliziotto è giudicato colpevole di abuso d'ufficio.

"Una sentenza emblematica", come è stata definita in una nota ufficiale dalla Foundation for Justice, una delle organizzazioni che aiuta le vittime e i parenti di questo caso: "Questa sentenza lascia il messaggio che nessuno può violare i diritti umani dei migranti, scomparire, torturare e ancor meno uccidere. Si tratta della prima condanna contro elementi dello Stato messicano per un massacro di migranti. È stato un processo tremendamente difficile per le famiglie delle vittime".

"C'è ancora molta strada da fare - ha aggiunto la fondazione - ci sono altri massacri le cui indagini sono nelle mani della Procura, dove viene mantenuta una macchina dell’impunità. La giustizia si realizzerà finché tutte le vittime dei massacri non avranno giustizia, finché il sistema messicano non garantirà una riparazione integrale del danno, che includa misure compensative, scuse pubbliche e garanzie di non ripetizione. Inoltre, sono ancora in corso le indagini che riguardano altri funzionari coinvolti in questo massacro".

